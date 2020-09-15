◈한국전력<본사 처(실)장>▷한전공대설립단장 정재천▷해상풍력사업단장 김종화▷디지털변환처장 김태용<1차 사업소장>▷부산울산본부장 한상규
◈통일부▷장관정책보좌관 현창하▷장관정책보좌관 신현호
◈한국외국어대<부장>▷재무회계팀 김승진<부장대우>▷예산조정팀 임종훈▷건설기획팀 김재준<차장>▷HUFS Dorm 학사운영팀 정향숙▷학술정보팀(서울) 명형택▷학사종합지원센터(서울) 황우정<과장>▷외대신문사 이춘매▷시설관리팀(글로벌) 정병오▷대학원사무1팀 통번역대학원 김연환▷교육지원팀 유광옥▷학사종합지원센터(서울) 유정현▷평가감사팀 이누리▷학사종합지원센터(글로벌) 정재원▷전략홍보팀 강하림▷진로취업지원센터(서울) 송드보람▷비서실 김경필
◈덕성여대▷교무처장 원동환▷기획처장 박건영▷학생·인재개발처장 겸 대학일자리본부장 김윤▷대외협력처장 이원정▷산학연구처장 겸 산학협력단장 김재희▷대학교육혁신원장 한우진▷DS혁신사업단장 이수정▷대학일자리본부 부본부장 박진수▷대외협력부처장 박우철▷교수학습개발센터장 노주현▷교육혁신연구·IR센터장 조연성▷정보지원센터장 유견아▷중앙실험관리실장 김학준▷차미리사연구소장 이송란
◈스포츠서울▷상무이사 겸 경영본부장 이봉춘▷이사대우 겸 편집국장 고진현▷편집국 편집부장 이경은▷스포츠부장 이환범▷영상제작부장 배우근▷컬처앤라이프부장 김효원▷디지털콘텐츠부장 박효실▷마케팅본부 마케팅국장 염진근▷마케팅국 콘텐츠사업부장 윤종석▷경영본부 경영지원부장 김성배▷마케팅국 온라인마케팅부장 김종철▷경영본부 재무팀장 이기엽
◈통일부▷장관정책보좌관 현창하▷장관정책보좌관 신현호
◈한국외국어대<부장>▷재무회계팀 김승진<부장대우>▷예산조정팀 임종훈▷건설기획팀 김재준<차장>▷HUFS Dorm 학사운영팀 정향숙▷학술정보팀(서울) 명형택▷학사종합지원센터(서울) 황우정<과장>▷외대신문사 이춘매▷시설관리팀(글로벌) 정병오▷대학원사무1팀 통번역대학원 김연환▷교육지원팀 유광옥▷학사종합지원센터(서울) 유정현▷평가감사팀 이누리▷학사종합지원센터(글로벌) 정재원▷전략홍보팀 강하림▷진로취업지원센터(서울) 송드보람▷비서실 김경필
◈덕성여대▷교무처장 원동환▷기획처장 박건영▷학생·인재개발처장 겸 대학일자리본부장 김윤▷대외협력처장 이원정▷산학연구처장 겸 산학협력단장 김재희▷대학교육혁신원장 한우진▷DS혁신사업단장 이수정▷대학일자리본부 부본부장 박진수▷대외협력부처장 박우철▷교수학습개발센터장 노주현▷교육혁신연구·IR센터장 조연성▷정보지원센터장 유견아▷중앙실험관리실장 김학준▷차미리사연구소장 이송란
◈스포츠서울▷상무이사 겸 경영본부장 이봉춘▷이사대우 겸 편집국장 고진현▷편집국 편집부장 이경은▷스포츠부장 이환범▷영상제작부장 배우근▷컬처앤라이프부장 김효원▷디지털콘텐츠부장 박효실▷마케팅본부 마케팅국장 염진근▷마케팅국 콘텐츠사업부장 윤종석▷경영본부 경영지원부장 김성배▷마케팅국 온라인마케팅부장 김종철▷경영본부 재무팀장 이기엽
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