"치매 사망률, 실제보다 3배 높다"

치매는 모든 사망 원인의 약 5%를 차지하는 것으로 알려져 있다.그러나 실제로는 이의 3배이고 전체 사망원인 중 6위라는 연구 결과가 나왔다.미국 보스턴대학 보건대학원의 앤드루 스토크스 인구 보건학 교수 연구팀이 양로원에서 생활하는 노인(70~99세)들이 대상이 된 '은퇴-건강 연구'(Health and Retirement Study) 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 메디컬 뉴스 투데이가 7일 보도했다.연구팀은 알츠하이머 치매, 혈관성 치매 등 모든 형태의 치매에 의한 사망률을 13.6%로 추산했다.이는 사망 진단서에 치매가 사망원인으로 기록된 5%보다 2.7배나 높은 것이다.백인의 경우는 원사인(underlying cause of death)이 치매로 기록된 경우가 5.2%이지만 실제 치매에 의한 사망률은 12.2%로 나타났다.이는 실제보다 2.3배 높은 것이다.비백인의 경우는 이러한 격차가 더 심해 흑인은 7.1배, 라틴계 주민은 4.1배였다.치매에 의한 사망률은 교육 수준과도 연관이 있다.대학을 졸업한 사람은 치매 사망률이 9.8%, 교육 수준이 그 이하인 사람은 16.2%로 분석됐다.의사들이 치매가 사망 원인인데도 이를 간과하는 데는 여러 가지 이유가 있다고 연구팀은 설명한다.우선 치매 환자가 사망했을 때 그 환자는 치매가 일차적 사망 원인임을 간과하게 만드는 다른 동반 질환(comorbidity)을 가지고 있을 수 있다.즉 치매가 아닌 폐렴, 심혈관 질환, 패혈증 같은 당장 눈에 보이는 중복질환이 사망 원인으로 기록된다는 것이다.이 밖에 치매에 대한 사회적 오명(stigma)이 치매 진단에 방해가 되고 있다고 연구팀은 지적했다.이 결과는 치매가 미국인들의 사망 원인에서 상당히 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여주는 것이라고 연구팀은 강조했다.2019년 현재 미국의 65세 이상 치매 환자는 560만명으로 추산되고 있다.이 중 80%가 알츠하이머 치매, 10%는 혈관성 치매 환자다.이 연구 결과는 미국 의사협회 저널 신경학(JAMA Neurology) 최신호에 발표됐다./연합뉴스