전남대, 세계적인 대학평가서 우수성 인정받아

전남대학교는 세계적인 대학평가에서 연구역량의 우수성을 인정받았다고 22일 밝혔다.전남대는 네덜란드 라이덴 대학(Leiden University)이 최근 발표한 '2020년 라이덴 랭킹'(CWTS, The Centre for Science and Technology Studies)에서 최근 4년간(2015∼2018년) 발표된 전체 논문 수를 기준 국내 11위, 세계 368위를 차지했다.전남대는 이 기간에 전체 7천462편의 논문을 발표했으며, 이 가운데 피인용 상위 10%에 해당하는 논문이 521편으로 약 7%의 비율을 차지함으로써 논문의 질과 양 등 두 가지 측면 모두에서 우수하다는 평가를 받았다.라이덴랭킹은 최근 4년간 국제 논문을 1천편 이상 발표한 세계 65개국 1천176개 대학을 분석해 전체 발표 논문 수, 피인용 우수 논문 수 등을 기준으로 산출해 평가하고 있다.평판도 등 다른 요소가 포함되지 않아 각 대학의 연구경쟁력을 측정할 수 있는 객관적 지표로 알려져 있다.전남대는 이보다 앞서 발표된 사우디아라비아 세계대학랭킹센터(Center for World University Rankings, CWUR)의 '2020-2021 CWUR 세계대학 랭킹'에서도 국내대학 11위, 세계대학 440위를 차지했다.CWUR 세계대학랭킹은 전 세계 1만8천여 개 대학 가운데 상위 2천개 대학의 순위를 공개하고 있으며, 평가지표는 교육수준, 동문취업, 교수수준, 논문실적, 우수논문, 논문영향력, 논문인용도 등 7개 지표로 평가한다.정병석 전남대 총장은 "우수한 성과를 내기 위한 구성원들의 열정과 철저한 연구자 중심의 지원시스템이 어우러지면서 꾸준한 연구역량을 쌓아가고 있다"며 "연구형 대학으로서 세계적인 집단연구를 이끌어갈 수 있도록 연구자들에게 가능한 모든 지원을 다하겠다"고 밝혔다./연합뉴스