◈수협중앙회◎승진<부장급>▷자산관리본부장 정성구▷경남본부장 제덕권▷유통사업부장 주규현▷무역사업단장 배철우<팀장급>▷기획부 대외협력팀장 유승완▷리스크관리본부 리스크관리팀장 강성훈◎전보<부장급>▷회원지원부장 배현두▷상호금융부장 박현호▷리스크관리본부장 계현철▷경영전략실장 김기성▷조합감사실장 우동근▷준법감시실장 김삼식▷연수원장 한철희▷연수원 박종근▷경제기획부장 이승룡▷수산식품연구실장 민봉식<팀장급>▷자산관리본부 자산기획팀장 김용관▷어촌지원부 어업혁신추진단장 박기흥▷상호금융부 상호기획팀장 이옥진▷〃 수신지원팀장 조두영▷공제보험부 공제기획팀장 최종갑▷〃 마케팅전략팀장 정종춘▷정책보험부 보험기획팀장 이원석▷〃 보험관리팀장 김갑곤▷이사회사무국 행정팀장 홍성욱▷경영전략실 이상길▷감사실 일상감사팀장 윤경식▷조합감사실 감사기획팀장 이강식▷판매사업부 비축사업팀장 임채영▷수산식품연구실 식품연구팀장 신중동<지사무소장>▷강서공판장장 이성희▷경인본부장 이창우▷부산본부장 김풍근◎보직부여<팀장급>▷리스크관리본부 투자심사팀장 김영삼▷기획부 세무지원팀장 백주현▷자금운용본부 운용지원팀장 맹승미▷무역사업단 무역지원팀장 임근성<지사무소장>▷전주공판장장 오종필◎교육▷금융연수원 노희석◎파견▷거제수협 오승택◎겸직▷자산관리본부 시설관리팀장 김용관▷수산경제연구원 경영조사실장 임구수
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<부이사관>▷언론홍보행정관 유승표▷산업통상정책과장 윤현주▷정부합동부패예방추진단 총괄과장 차동민▷기획총괄과장 서영석▷조세심판원 행정실장 이기태
◈행정안전부◎전보<과장급>▷자연재난대응과장 임현우▷재난안전산업과장 김해▷재난경감과장 전상률▷복구지원과장 최병진
◈외교부<과장>▷감사담당관 박세진▷정보화담당관 진선혜▷외교통신담당관 김월순▷동북아2과장 권태한▷동북아협력과장 장영재▷아세안협력과장 표정화▷한미지위협정과장 박승언▷서유럽과장 장형욱▷중유럽과장 이수철▷유라시아1과장 위석윤▷유라시아2과장 권영아▷재외동포과장 심은교▷재외국민안전과장 송선용▷군축비확산담당관 김일훈▷수출통제·제재담당관 박지웅▷유엔과장 김혜진▷개발협력과장 고영걸▷조약과장 남용현▷국립외교원 직무연수과장 조주성<팀장>▷기획재정담당관실 국회팀장 이지훈▷인사기획관실 인사제도·평가팀장 박성일▷해외안전지킴센터 영사콜센터 소장 김준▷〃 팀장 김광룡 김재향 이상훈▷개발정책과 개발정책팀장 홍상희▷공공외교총괄과 공공외교총괄팀장 이민홍
◈보건복지부▷기획조정담당관 장호연▷보험평가과장 정영기▷건강증진과장 이윤신▷보육사업기획과장 홍승령▷질병관리본부 국립인천공항검역소 서무과장 형운태▷〃 국립군산검역소장 소상문▷국립춘천병원 서무과장 김인천▷국립목포병원 서무과장 신현봉▷국립망향의동산관리원장 김학진
◈국토교통부◎<국장급>▷서울지방국토관리청장 김상석<과장급>▷지역정책과장 이성훈▷물류정책과장 장우철▷부산지방항공청 안전운항국장 김세연▷〃 항공관제국장 최종일▷항공교통본부 인천항공교통관제소장 김봉진
◈한국전기연구원▷성과확산본부장 황돈하▷사업관리실장 김기홍▷운영관리실장(광주) 박준태▷기업총괄지원실장 장석훈
◈SBS·SBS디지털뉴스랩◇SBS▷사회부장(에디터) 조정▷정책문화부장 최대식▷탐사보도1부장 김우식▷탐사보도2부장 손승욱▷일반뉴스부장 남승모▷뉴스혁신부장 손석민▷경제부 산업IT팀장 정호선◇SBS디지털뉴스랩▷뉴스서비스부문 대표이사 이창재▷크리에이티브사업부문 대표이사 하현종
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<부이사관>▷언론홍보행정관 유승표▷산업통상정책과장 윤현주▷정부합동부패예방추진단 총괄과장 차동민▷기획총괄과장 서영석▷조세심판원 행정실장 이기태
◈행정안전부◎전보<과장급>▷자연재난대응과장 임현우▷재난안전산업과장 김해▷재난경감과장 전상률▷복구지원과장 최병진
◈외교부<과장>▷감사담당관 박세진▷정보화담당관 진선혜▷외교통신담당관 김월순▷동북아2과장 권태한▷동북아협력과장 장영재▷아세안협력과장 표정화▷한미지위협정과장 박승언▷서유럽과장 장형욱▷중유럽과장 이수철▷유라시아1과장 위석윤▷유라시아2과장 권영아▷재외동포과장 심은교▷재외국민안전과장 송선용▷군축비확산담당관 김일훈▷수출통제·제재담당관 박지웅▷유엔과장 김혜진▷개발협력과장 고영걸▷조약과장 남용현▷국립외교원 직무연수과장 조주성<팀장>▷기획재정담당관실 국회팀장 이지훈▷인사기획관실 인사제도·평가팀장 박성일▷해외안전지킴센터 영사콜센터 소장 김준▷〃 팀장 김광룡 김재향 이상훈▷개발정책과 개발정책팀장 홍상희▷공공외교총괄과 공공외교총괄팀장 이민홍
◈보건복지부▷기획조정담당관 장호연▷보험평가과장 정영기▷건강증진과장 이윤신▷보육사업기획과장 홍승령▷질병관리본부 국립인천공항검역소 서무과장 형운태▷〃 국립군산검역소장 소상문▷국립춘천병원 서무과장 김인천▷국립목포병원 서무과장 신현봉▷국립망향의동산관리원장 김학진
◈국토교통부◎<국장급>▷서울지방국토관리청장 김상석<과장급>▷지역정책과장 이성훈▷물류정책과장 장우철▷부산지방항공청 안전운항국장 김세연▷〃 항공관제국장 최종일▷항공교통본부 인천항공교통관제소장 김봉진
◈한국전기연구원▷성과확산본부장 황돈하▷사업관리실장 김기홍▷운영관리실장(광주) 박준태▷기업총괄지원실장 장석훈
◈SBS·SBS디지털뉴스랩◇SBS▷사회부장(에디터) 조정▷정책문화부장 최대식▷탐사보도1부장 김우식▷탐사보도2부장 손승욱▷일반뉴스부장 남승모▷뉴스혁신부장 손석민▷경제부 산업IT팀장 정호선◇SBS디지털뉴스랩▷뉴스서비스부문 대표이사 이창재▷크리에이티브사업부문 대표이사 하현종
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