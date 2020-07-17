◈예금보험공사◎전보<부서장급>▷인재개발실장 양건승▷혁신경영실장 권남진▷리스크총괄부장 김홍태▷예금보험연구센터장 하홍윤▷조사총괄부장 진호정▷외부 파견(파산재단) 엄태식▷외부 파견(경찰대) 박동섭◎신규<부서장급>▷리스크평가실장 김재영▷은행금투관리부 금융소비자보호지원 TF 조계황▷외부 파견(부산경남지역통할실장) 서정석▷외부 파견(파산재단) 한창남 김장수 이원준
◈신용보증기금◎전보<부서장>▷성과관리부 김남수▷프론트원지원단 박흥수▷ICT전략부 이대성▷감사실 감사반장 오영권<지점장>▷강릉 이동호▷강서 남기정▷광진 황인덕▷구미 권홍만▷군포 박성모▷김포 김현직▷남대문 조준우▷남동 최승욱▷남양주 이재휘▷달성 김현익▷대구스타트업 김경락▷대전스타트업 이태희▷동해 김선철▷반월 강명수▷부천 김성윤▷서울서부스타트업 고병옥▷성남 이인수▷시화 황의상▷아산 정연석▷안동 류길하▷안산 김동철▷안양 임영환▷양재 전춘형▷영등포 김영수▷영주 정기호▷오산 심행주▷용인 류영식▷울산 정가회▷울산북 박상봉▷이천 최수영▷인천 이병복▷제주 허영재▷진천 손종욱▷청라 김상철▷청주서 유춘광▷충주 곽영남▷칠곡 강기철▷파주 김영길▷평택 정석택▷포천 오세권▷강남재기지원단 송주현▷영등포재기지원단 강성욱▷인천재기지원단 이인수▷유동화보증센터 정현호▷지식재산금융센터 박주현
◈금융결제원<임원>▷전무이사 손희성▷상무이사 류재수
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<국장급>▷미세먼지개선기획단 부단장 노혜원▷청년정책추진단 부단장 송민섭◎전보<과장급>▷청년정책과장 이동훈
◈외교부▷주인도네시아대사 박태성
◈국토교통부◎승진<실장급>▷중앙토지수용위원회 상임위원 김이탁◎전보<국장급>▷항공정책관 정용식
◈통계청<책임운영기관장>▷충청지방통계청장 박원란<과장급>▷대변인 송영선▷품질관리과장 김문숙▷행정통계과장 김진▷마이크로데이터과장 노형준▷통계서비스기획과장 김우열▷조사시스템관리과장 김미애▷소득통계개발과장 김윤성▷인구동향과장 김수영▷복지통계과장 임경은▷조사기획과장 박진우▷경인지방통계청 농어업서비스업조사과장 김지은▷동북지방통계청 경제조사과장 안재학▷〃 농어업조사과장 정희상▷호남지방통계청 경제사무소장 박진호▷〃 제주사무소장 정규승▷충청지방통계청 조사지원과장 원정연▷〃 지역통계과장 송준행
◈새만금개발청▷정보민원담당관 김세용▷운영지원과장 허홍재 부고
◈신용보증기금◎전보<부서장>▷성과관리부 김남수▷프론트원지원단 박흥수▷ICT전략부 이대성▷감사실 감사반장 오영권<지점장>▷강릉 이동호▷강서 남기정▷광진 황인덕▷구미 권홍만▷군포 박성모▷김포 김현직▷남대문 조준우▷남동 최승욱▷남양주 이재휘▷달성 김현익▷대구스타트업 김경락▷대전스타트업 이태희▷동해 김선철▷반월 강명수▷부천 김성윤▷서울서부스타트업 고병옥▷성남 이인수▷시화 황의상▷아산 정연석▷안동 류길하▷안산 김동철▷안양 임영환▷양재 전춘형▷영등포 김영수▷영주 정기호▷오산 심행주▷용인 류영식▷울산 정가회▷울산북 박상봉▷이천 최수영▷인천 이병복▷제주 허영재▷진천 손종욱▷청라 김상철▷청주서 유춘광▷충주 곽영남▷칠곡 강기철▷파주 김영길▷평택 정석택▷포천 오세권▷강남재기지원단 송주현▷영등포재기지원단 강성욱▷인천재기지원단 이인수▷유동화보증센터 정현호▷지식재산금융센터 박주현
◈금융결제원<임원>▷전무이사 손희성▷상무이사 류재수
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<국장급>▷미세먼지개선기획단 부단장 노혜원▷청년정책추진단 부단장 송민섭◎전보<과장급>▷청년정책과장 이동훈
◈외교부▷주인도네시아대사 박태성
◈국토교통부◎승진<실장급>▷중앙토지수용위원회 상임위원 김이탁◎전보<국장급>▷항공정책관 정용식
◈통계청<책임운영기관장>▷충청지방통계청장 박원란<과장급>▷대변인 송영선▷품질관리과장 김문숙▷행정통계과장 김진▷마이크로데이터과장 노형준▷통계서비스기획과장 김우열▷조사시스템관리과장 김미애▷소득통계개발과장 김윤성▷인구동향과장 김수영▷복지통계과장 임경은▷조사기획과장 박진우▷경인지방통계청 농어업서비스업조사과장 김지은▷동북지방통계청 경제조사과장 안재학▷〃 농어업조사과장 정희상▷호남지방통계청 경제사무소장 박진호▷〃 제주사무소장 정규승▷충청지방통계청 조사지원과장 원정연▷〃 지역통계과장 송준행
◈새만금개발청▷정보민원담당관 김세용▷운영지원과장 허홍재 부고
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