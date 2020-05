화순전남대병원, 악성 흑색종 탐지 정밀진단기술 개발

초고감도 PET 영상센서로 조기진단·생존율 향상 기대화순전남대병원은 핵의학과 민정준 교수·김동연 박사 연구팀이 '악성 흑색종'의 전이 병소를 정밀하게 탐지하는 초고감도 PET 분자영상 프로브(센서) 개발에 성공했다고 24일 밝혔다.연구팀은 피부암의 일종인 악성 흑색종에서 분비되는 멜라닌 분자에 강하게 흡착하는 벤자마이드(benzamide) 유도체를 이용해 새로운 분자 영상 정밀진단기술을 개발했다.악성 흑색종은 초기에 진단될 경우 수술을 통해 제거하면 되지만, 전이되면 1년내 사망률이 75%에 달한다.환자의 생존율을 높이는 가장 효율적인 방법은 조기진단이다.연구팀은 화학적 방법을 통해 원발병소는 물론 1㎜ 미만의 작은 암 전이 병소까지 조기 진단할 수 있는 영상 프로브를 제작했다.프로브(probe)란 생체 내 특정 물질을 감지할 수 있는 도구를 말한다.이번에 개발한 흑생종 표적 약물은 [18F]DMPY2라고 명명했으며 지금까지 개발된 표적 약물 중 가장 높은 종양 표적 능력을 보인다.향후 치료용 방사성 핵종을 결합하면 악성 흑색종의 표적 치료를 위한 새로운 방사성 의약품 개발로도 연결될 가능성이 높다.연구팀은 DMPY2 구조를 기반으로 진단과 치료를 겸할 수 있는 테라노스틱스(theranostics) 제제를 개발중이다.이 연구는 세계적 과학 저널인 '미국 국립과학원 회보'(PNAS·Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 5월 21일 자에 게재됐다.연구진은 이 기술에 대한 국내 특허를 등록하고 해외 특허를 출원했다.이 연구는 과학기술정보통신부의 미래 유망 융합기술 파이오니어 사업과 보건복지부의 보건의료기술연구개발사업 지원으로 이뤄졌다./연합뉴스