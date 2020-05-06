◈KR투자증권▷전략금융본부 전무 허영홍
◈산업통상자원부◎전보<과장급>▷무역안보정책과장 송현주▷무역안보심사과장 김미애▷기술안보과장 김창희
◈인사혁신처◎전보▷인사관리국장 김성훈
◈국토교통과학기술진흥원▷혁신성장본부장 이은호▷산업진흥본부장 박정순▷윤리감사실장 문주원▷기획조정실장 정시교▷가치경영실장 김정완▷혁신성장본부 기획6그룹장 박현철▷R&D사업본부 철도실장 박준우▷산업진흥본부 성과확산실장 김소연▷산업진흥본부 연구지원실장 최혜령
◈한국철도시설공단◎임원▷경영본부장 윤여철
◈건국대▷수의방역대학원장 겸 수의과대학장 류영수▷실험동물연구센터장 최양규▷테크(Tech)공동기기원부원장 주지봉▷원스톱기업지원센터장 한성구
◈산업통상자원부◎전보<과장급>▷무역안보정책과장 송현주▷무역안보심사과장 김미애▷기술안보과장 김창희
◈인사혁신처◎전보▷인사관리국장 김성훈
◈국토교통과학기술진흥원▷혁신성장본부장 이은호▷산업진흥본부장 박정순▷윤리감사실장 문주원▷기획조정실장 정시교▷가치경영실장 김정완▷혁신성장본부 기획6그룹장 박현철▷R&D사업본부 철도실장 박준우▷산업진흥본부 성과확산실장 김소연▷산업진흥본부 연구지원실장 최혜령
◈한국철도시설공단◎임원▷경영본부장 윤여철
◈건국대▷수의방역대학원장 겸 수의과대학장 류영수▷실험동물연구센터장 최양규▷테크(Tech)공동기기원부원장 주지봉▷원스톱기업지원센터장 한성구
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