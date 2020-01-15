◈쌍용건설◎승진▷부사장 안국진▷전무 김민경 안재영▷상무 이종현▷상무보A 손진섭 김재진◎신규 선임▷상무보B 유대현 조주성 임재승 장윤석 박태승 류동훈 최세영 박종원
◈에이티넘인베스트먼트▷사장 황창석▷부사장 맹두진▷전무 김제욱▷상무 박은수
◈통계청▷행정자료관리과장 김경희
◈한국인터넷진흥원◎보임<본부장>▷사이버침해대응 신대규▷정보보호산업 이석래▷인터넷서비스지원 황성원<단장급>▷미래정책연구실장 최광희▷융합보안단장 이용필▷개인정보정책단장 오용석▷개인정보대응단장 이종화▷보안인증단장 김호성▷정보보호R&D기술공유센터장 박희운▷인터넷기반단장 조준상▷ICT분쟁조정지원센터장 김희은▷데이터이용기술지원센터장 심동욱▷지역정보보호총괄센터장 이중구
◈한국고전번역원▷고전번역교육원 대전분원장 이향배
◈KBS▷보도본부 스포츠국 스포츠중계부장 김민철▷〃 스포츠콘텐츠제작부장 이원규
◈EBS<단장>▷수신료정상화추진 강영숙▷정보보호 박성환<국장>▷유아·어린이특임 정영홍▷출판 정선경<부장>▷방송제작기획 오정호▷교육제작 김훈석▷교양제작 김우철▷학습콘텐츠제작 조혜경▷창의융합교육 채수영▷교재개발 정윤원▷기술기획 김호식▷IT·콘텐츠관리 최기창▷네트워크기술 홍대용▷제작기술 윤현철▷영상기술 하태익▷편집 신일수▷콘텐츠사업 임철▷인터넷모바일사업 김희정▷정책기획 김광호▷편성기획 김시준▷글로벌·애니 안소진▷운영관리 정상대▷그래픽디자인 오신영▷영상제작 서영호▷스튜디오영상 황종태▷비서실장 문현식▷교육뉴스부장 김재천<팀장>▷지식채널e프로젝트 박성오▷미래콘텐츠기획프로젝트 최수진▷에듀테크 고장원▷영어인공지능프로젝트 엄한숙▷뉴미디어프로젝트 박병진▷펭TV&브랜드스튜디오 권혁미▷북&렉처프로젝트 유규오
◈에이티넘인베스트먼트▷사장 황창석▷부사장 맹두진▷전무 김제욱▷상무 박은수
◈통계청▷행정자료관리과장 김경희
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