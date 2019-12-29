◈신한은행◎신규선임▷부행장보 김임근◎승진▷상무 정상혁 신희정<본부장>▷영업추진부장 정용기▷기관영업2본부장 황규현▷외환사업부장 김지온▷글로벌사업본부장 서승현▷리스크총괄부장 배종화▷경인본부장 양금열▷중부본부장 임경래▷대구경북본부장 장성덕◎재선임<본부장>▷ 빅데이터센터장 김철기▷디지털R&D센터장 장현기▷기관영업3본부장 김기호▷IPS기획부장 이찬구▷투자금융본부장 정근수▷서초본부장 안준식▷동부본부장 이상화▷일산본부장 장용석▷인천본부장 정병각▷대기업외환그룹 본부장 이영철◎전보<본부장>▷업무혁신부장 김은정▷여신기획부장 박상철▷기업여신심사부장 겸 부장심사역 오한섭▷신탁부장 최영화▷충북본부장 강영구▷경기서부본부장 김윤홍▷경기동부본부장 문봉기▷서부본부장 박현주▷북부본부장 신현민▷부산경남본부장 최익성▷강서본부장 성연숙◎재선임<해외 법인장>▷신한베트남은행 법인장(부행장보급) 신동민▷아메리카신한은행 법인장(상무급) 서태원▷SBJ은행 부사장(상무급) 전필환▷신한인도 본부장 변상모◎전보<부서장>▷영업기획부장 변영한▷영업추진부 팀장(부서장대우) 최우현▷디지털전략부장 전성호▷디지털사업부 팀장(부서장대우) 강석진▷개인고객부 팀장(부서장대우) 조병학▷IPS기획부 팀장(부서장대우) 안미화▷혁신금융부장 양진혁▷외환사업부 팀장(부서장대우) 김성환▷FI사업부장 이규진▷WM추진부장 윤석민▷WM추진부 팀장(부서장대우) 윤상규▷PB사업부장 김원기▷글로벌IB추진부장 이기형▷소비자보호부장 이정주▷소비자보호부 팀장(부서장대우) 윤제성▷소비자지원부장 조범철▷GoodService부장 정환주▷ICT운영부장 김광중▷인재개발부 팀장(부서장대우) 양민현▷비서실장 이원태▷글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우) (신한은행(중국)유한공사) 이명석
◈신한금융지주◎승진▷전략기획팀 본부장 고석헌◎신규선임▷디지털전략팀 본부장 권준석
◈미래에셋대우<본부장>◎신임▷고객자산운용본부장 김정범◎전보▷Sage솔루션본부장 구용욱<팀장>◎신임▷Wrap솔루션팀장 이우선▷Global전략팀장 문지현<법인RM센터 영업본부장>◎전보▷RM3본부 양희철▷RM4본부 이기동<법인RM센터 영업팀장>◎신임▷RM2본부 영업2팀장 김민진◎전보▷RM3본부 영업1팀장 신성호▷RM3본부 영업2팀장 최종진
◈한국투자금융그룹◇한국투자금융지주◎승진<상무보>▷경영관리실 홍형성<부장>▷경영지원실 김태일◎신임<상무보>▷경영관리실 김근수◇한국투자증권◎승진<상무보>▷강북센터 고효준▷PB전략담당 김도현▷기획조정실 김성철▷홍보담당 문춘근▷분당PB센터 신기영▷대체투자1부 원광석▷PSF부 차원주<부장>▷Prime 고객부 강상봉▷화정지점 류상수▷멀티솔루션 영업1부 문용희▷평촌PB센터 문창길▷구포지점 서영태▷둔산PB센터 송영호▷반포PB센터 신언경▷해외투자영업부 이기홍▷Equity Solution부 이상기▷강서지점 이은미▷재무관리부 전응석▷M&A/기업융자1부 정진곤▷국제ETS부 조광연▷동래PB센터 황기웅▷홍제동지점 황은경◎신임<담당>▷종합금융담당 이종수▷PF2담당 전태욱▷인수2담당 김성열▷기업금융담당 유명환▷M&A/기업융자담당 이한규▷인수1담당 홍덕규<부서장>▷IT전략기획부 김동성▷멀티결제부 김민구▷Equity Solution부 김범수▷마케팅부 김진욱▷기업금융1부 김해광▷구조화금융1부 김현서▷Multi-Strategy운용부 노진엽▷상품결제부 문원홍▷고객시스템부 문종백▷업무혁신추진부 박무혁▷채권운용부 박상우▷기업금융2부 방한철▷기업문화실 서대호▷멀티솔루션영업2부 신현재▷PB전략부 심동규▷기업금융운용부 우상희▷M&A/기업융자2부 이동주▷구조화금융2부 이영주▷해외사업기획부 이철호▷대체투자2부 이형천▷IT개발1부 이희성▷총무부 장준영▷국제영업부 정지태▷인재개발부 최원준▷리스크공학부 최윤석▷IT개발2부 최찬기▷부동산금융1부 최현일▷부동산금융2부 홍승호▷디지털전략부 황정윤<지점장>▷마포지점 강유진▷사하지점 권혁삼▷여의도금융센터 김기애▷수유동지점 박상민▷강북금융센터 박종진▷송도지점 박진욱▷부천지점 박현철▷서초동지점 서미진▷건대역지점 신경애▷양재지점 정순석◎전보<부서장>▷Fixed Income운용부 권정호▷인수영업2부 김영우▷연금컨설팅3부 성일▷운용전략부 이희진▷인수영업1부 장동욱▷FX운용부 정상철▷연금컨설팅4부 진원식▷MIS부 한준호<지점장>▷삼성동PB센터 김윤상▷청주PB센터 김이중▷상봉지점 김재동▷신도림지점 김태오▷평촌PB센터 나용현▷제주지점 문정수▷강남금융센터 박상현▷잠실PB센터 박종일▷광명지점 서경희▷전주PB센터 서정국▷수지지점 서지형▷청량리지점 오승국▷영남금융센터 이광희▷영업부 이노정▷서초중앙PB센터 이재홍▷안산PB센터 이종태▷노원PB센터 장용석▷여수지점 장재걸▷인천PB센터 장창수▷익산지점 전영란▷송파PB센터 최은정▷명동PB센터 홍성임▷수원PB센터 황선구◇한국투자신탁운용◎승진<상무보>▷감사실 안창모<부장>▷실물자산운용본부 김용환▷상품전략본부 박수진▷법인영업본부 장문수▷리테일마케팅본부 허장은<부장대우>▷경영기획실 박상혁▷컴플라이언스실 박현규▷민간투자풀운영본부 배현진▷경영관리실 오선진▷글로벌비즈니스부문 이대원▷리테일마케팅본부 전영일▷GIS운용본부 한상희◇한국투자밸류자산운용◎승진<부장>▷경영전략부 김남진▷채널영업부 김종수◇한국투자파트너스◎승진<이사>▷투자2본부 정순욱 정지훈▷투자3본부 송동현▷PE본부 박상준▷리스크관리실 장사득<실장>▷중국본부 Leo Lin(레오 린)◇한국투자저축은행◎승진<부장>▷금융3팀 강상우▷금융5팀 김병욱▷마케팅팀 오광석▷평택지점 이화원◎신임<부서장>▷심사2팀 신정규▷LF팀 임운용◎전보<부서장>▷금융2팀 김정찬▷심사1팀 김상필<지점장>▷영업부 유재권
◈코엔웍스◎승진▷대표이사 이제무▷부사장 서정윤▷과장 정택주
◈방위사업청▷방위사업청 차장 강은호
◈법무부 출입국·외국인정책본부◎3급 전보▷법무부 출입국기획과장 배상업▷수원출입국·외국인청장 육승훈
◈LH(한국토지주택공사)▷균형발전본부장 박성용▷글로벌사업본부장 이용삼▷건설기술본부장 강동렬
◈한국무역협회◎승진<상무>▷경영관리본부장 최용민<상무보>▷회원지원본부장 박천일
◈생명보험협회◎승진▷커뮤니케이션지원단장 소순영▷감사실장 류제상▷중부지역본부장 김관철◎전보▷호남지역본부장 박순근▷전략지원부장 최종윤▷소비자보호실장 조성준▷사회공헌실장 조일원▷홍보실장 김윤창
◈대한토지신탁◎승진<본부장>▷경영지원본부 김관식▷도시사업2본부 조호연
◈국민건강보험공단▷총무상임이사 이태근
◈한국교통안전공단◎1급 승진▷비서실 박민호▷교통안전본부 교통안전연구개발원 교통빅데이터센터 배중철▷노원검사소 김동연◎2급 승진▷서울본부 안전관리처 정관목▷경기남부본부 안전관리처 김도형▷대전충남본부 안전관리처 박상권▷부산본부 안전관리처 허민우▷용인검사소 정영달▷고양검사소 손광현▷자동차안전연구원 자율주행실 K-City운영팀 이현우◎전보▷비서실장 민승기▷감사실장 엄득종▷홍보실장 이은성
◈고려대▷국제어학원장 김정숙
◈한국정경신문◎승진▷상무 겸 전국취재본부장 최성필▷편집국장 김성원▷산업부장 직무대리 차상엽▷문화부 팀장 이슬기
◈신한금융지주◎승진▷전략기획팀 본부장 고석헌◎신규선임▷디지털전략팀 본부장 권준석
◈미래에셋대우<본부장>◎신임▷고객자산운용본부장 김정범◎전보▷Sage솔루션본부장 구용욱<팀장>◎신임▷Wrap솔루션팀장 이우선▷Global전략팀장 문지현<법인RM센터 영업본부장>◎전보▷RM3본부 양희철▷RM4본부 이기동<법인RM센터 영업팀장>◎신임▷RM2본부 영업2팀장 김민진◎전보▷RM3본부 영업1팀장 신성호▷RM3본부 영업2팀장 최종진
◈한국투자금융그룹◇한국투자금융지주◎승진<상무보>▷경영관리실 홍형성<부장>▷경영지원실 김태일◎신임<상무보>▷경영관리실 김근수◇한국투자증권◎승진<상무보>▷강북센터 고효준▷PB전략담당 김도현▷기획조정실 김성철▷홍보담당 문춘근▷분당PB센터 신기영▷대체투자1부 원광석▷PSF부 차원주<부장>▷Prime 고객부 강상봉▷화정지점 류상수▷멀티솔루션 영업1부 문용희▷평촌PB센터 문창길▷구포지점 서영태▷둔산PB센터 송영호▷반포PB센터 신언경▷해외투자영업부 이기홍▷Equity Solution부 이상기▷강서지점 이은미▷재무관리부 전응석▷M&A/기업융자1부 정진곤▷국제ETS부 조광연▷동래PB센터 황기웅▷홍제동지점 황은경◎신임<담당>▷종합금융담당 이종수▷PF2담당 전태욱▷인수2담당 김성열▷기업금융담당 유명환▷M&A/기업융자담당 이한규▷인수1담당 홍덕규<부서장>▷IT전략기획부 김동성▷멀티결제부 김민구▷Equity Solution부 김범수▷마케팅부 김진욱▷기업금융1부 김해광▷구조화금융1부 김현서▷Multi-Strategy운용부 노진엽▷상품결제부 문원홍▷고객시스템부 문종백▷업무혁신추진부 박무혁▷채권운용부 박상우▷기업금융2부 방한철▷기업문화실 서대호▷멀티솔루션영업2부 신현재▷PB전략부 심동규▷기업금융운용부 우상희▷M&A/기업융자2부 이동주▷구조화금융2부 이영주▷해외사업기획부 이철호▷대체투자2부 이형천▷IT개발1부 이희성▷총무부 장준영▷국제영업부 정지태▷인재개발부 최원준▷리스크공학부 최윤석▷IT개발2부 최찬기▷부동산금융1부 최현일▷부동산금융2부 홍승호▷디지털전략부 황정윤<지점장>▷마포지점 강유진▷사하지점 권혁삼▷여의도금융센터 김기애▷수유동지점 박상민▷강북금융센터 박종진▷송도지점 박진욱▷부천지점 박현철▷서초동지점 서미진▷건대역지점 신경애▷양재지점 정순석◎전보<부서장>▷Fixed Income운용부 권정호▷인수영업2부 김영우▷연금컨설팅3부 성일▷운용전략부 이희진▷인수영업1부 장동욱▷FX운용부 정상철▷연금컨설팅4부 진원식▷MIS부 한준호<지점장>▷삼성동PB센터 김윤상▷청주PB센터 김이중▷상봉지점 김재동▷신도림지점 김태오▷평촌PB센터 나용현▷제주지점 문정수▷강남금융센터 박상현▷잠실PB센터 박종일▷광명지점 서경희▷전주PB센터 서정국▷수지지점 서지형▷청량리지점 오승국▷영남금융센터 이광희▷영업부 이노정▷서초중앙PB센터 이재홍▷안산PB센터 이종태▷노원PB센터 장용석▷여수지점 장재걸▷인천PB센터 장창수▷익산지점 전영란▷송파PB센터 최은정▷명동PB센터 홍성임▷수원PB센터 황선구◇한국투자신탁운용◎승진<상무보>▷감사실 안창모<부장>▷실물자산운용본부 김용환▷상품전략본부 박수진▷법인영업본부 장문수▷리테일마케팅본부 허장은<부장대우>▷경영기획실 박상혁▷컴플라이언스실 박현규▷민간투자풀운영본부 배현진▷경영관리실 오선진▷글로벌비즈니스부문 이대원▷리테일마케팅본부 전영일▷GIS운용본부 한상희◇한국투자밸류자산운용◎승진<부장>▷경영전략부 김남진▷채널영업부 김종수◇한국투자파트너스◎승진<이사>▷투자2본부 정순욱 정지훈▷투자3본부 송동현▷PE본부 박상준▷리스크관리실 장사득<실장>▷중국본부 Leo Lin(레오 린)◇한국투자저축은행◎승진<부장>▷금융3팀 강상우▷금융5팀 김병욱▷마케팅팀 오광석▷평택지점 이화원◎신임<부서장>▷심사2팀 신정규▷LF팀 임운용◎전보<부서장>▷금융2팀 김정찬▷심사1팀 김상필<지점장>▷영업부 유재권
◈코엔웍스◎승진▷대표이사 이제무▷부사장 서정윤▷과장 정택주
◈방위사업청▷방위사업청 차장 강은호
◈법무부 출입국·외국인정책본부◎3급 전보▷법무부 출입국기획과장 배상업▷수원출입국·외국인청장 육승훈
◈LH(한국토지주택공사)▷균형발전본부장 박성용▷글로벌사업본부장 이용삼▷건설기술본부장 강동렬
◈한국무역협회◎승진<상무>▷경영관리본부장 최용민<상무보>▷회원지원본부장 박천일
◈생명보험협회◎승진▷커뮤니케이션지원단장 소순영▷감사실장 류제상▷중부지역본부장 김관철◎전보▷호남지역본부장 박순근▷전략지원부장 최종윤▷소비자보호실장 조성준▷사회공헌실장 조일원▷홍보실장 김윤창
◈대한토지신탁◎승진<본부장>▷경영지원본부 김관식▷도시사업2본부 조호연
◈국민건강보험공단▷총무상임이사 이태근
◈한국교통안전공단◎1급 승진▷비서실 박민호▷교통안전본부 교통안전연구개발원 교통빅데이터센터 배중철▷노원검사소 김동연◎2급 승진▷서울본부 안전관리처 정관목▷경기남부본부 안전관리처 김도형▷대전충남본부 안전관리처 박상권▷부산본부 안전관리처 허민우▷용인검사소 정영달▷고양검사소 손광현▷자동차안전연구원 자율주행실 K-City운영팀 이현우◎전보▷비서실장 민승기▷감사실장 엄득종▷홍보실장 이은성
◈고려대▷국제어학원장 김정숙
◈한국정경신문◎승진▷상무 겸 전국취재본부장 최성필▷편집국장 김성원▷산업부장 직무대리 차상엽▷문화부 팀장 이슬기
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