◈SK그룹◇SK(주)◎승진<사장>▷SK(주) C&C 박성하▷SK바이오팜·SK LSI 조정우◎신규선임▷IR담당 남정현▷행복디자인센터 임원 손성철▷투자2센터 임원 조성옥▷재무1실장 채준식▷금융1본부장 박제두▷에너지Digital추진그룹장 방섭주▷Infra그룹장 신장수▷정보보호담당 유진호▷Cloud그룹장 윤중식▷에센코어 경영지원본부장 임주환▷DT Mgmt. Office그룹장 최석주▷CPR담당 한윤재▷SK China 경영지원실장 정희영▷SK바이오팜 신약개발사업부장 박정신▷〃 신약연구소장 정구민▷〃 재무실장 겸 SK LSI CFO 정지영◇SK이노베이션◎신규선임▷BUE(옌청) CEO 장영익▷Battery중국사업개발실장 장웨이▷재무5실장 김영광▷연구지원실장 최훈용▷최적화실장 김승주▷경영전략실장 류진숙▷Portfolio Option개발담당 김현석◇SK에너지◎신규선임▷최적운영실장 김광현▷생산관리실장 김기태▷산업에너지사업부장 문종필▷석유1공장장 박기원▷석유2공장장 전영록▷Asphalt사업부장 최성준▷경영기획실장 이동열▷베트남TF 담당 고종환◇SK종합화학◎신규선임▷Packaging사업부장 이태근▷Account2담당 최우혁▷경영기획실장 박종혁◇SK루브리컨츠◎승진▷사장 차규탁◎신규선임▷윤활유Global사업부장 이중우▷경영관리실장 서정흔◇SK텔레콤◎신규선임▷Global AI개발그룹장 겸 Enterprise AI Solutions그룹장 Eric Davis▷유통1본부장 김성준▷AI NUI Tech그룹장 김영준▷말레이시아 Country Office 지사장 김정규▷스포츠마케팅그룹장 오경식▷중부마케팅본부장 이갑재▷ADT캡스 영업본부장 이원민▷서부Infra본부장 정창권▷IR2그룹장 겸 IR1그룹장 최정환▷경영기획2그룹장 하민용◇SK브로드밴드◎승진▷사장 최진환◎신규선임▷SK브로드밴드 고객서비스그룹장 최정호◇SK하이닉스◎승진▷사장 진교원 진정훈◎신규선임▷김정수 김진배 김진혁 김천성 김현중 류성수 박준식 박찬동 서정민 이강민 이상환 이성훈 이순범 이일우 전종민 진성곤 최명섭 최우진◇SK건설◎신규선임▷Infra OM혁신그룹장 김광윤▷감사그룹장 김도형▷건축OM혁신그룹장 양재웅▷해외Infra Marketing그룹장 이대혁▷연료전지사업그룹장 이왕재▷SHE그룹장 장현▷법무그룹장 정영도◇SK E&S◎신규선임▷보령LNG터미널 대표이사 김봉진▷지속경영본부장 김혜진▷LNG기획본부장 이종수▷SK E&S Americas COO 이호식▷LNG System본부장 정재학◇SK네트웍스◎신규선임▷SK렌터카 임원 김주형▷화학소재사업부장 서성준▷SK렌터카 임원 윤민호▷Global사업부장 이병준▷재무실장 이영길▷SK렌터카 임원 장영욱▷유통사업담당 전형일◇SKC◎신규선임▷일하는방식혁신추진실장 고도일▷DBL추진실장 나윤아▷Tech.
Center장 신정환▷생산본부장 차주현▷New Biz. BM임원 이영진▷BM혁신추진실장 하민호◇SK머티리얼즈◎승진▷사장 이용욱◎신규선임▷SK에어가스 마케팅&사업개발실장 양재훈▷경영관리실장 유신▷기반기술실장 이재호◇SK실트론◎신규선임▷DT추진실장 손명승▷행복Design지원실장 이영석▷전략기획실장 장근준◇SK디스커버리◎승진▷사장 박찬중◎신규선임▷기업문화실장 김희나◇SK케미칼◎신규선임▷에너지&Composite생산담당 최병규▷재무지원실장 최재영◇SUPEX추구협의회◎신규선임<임원>▷SV추진팀 남재인▷인재육성CoE 박지수▷신규사업팀 이수범▷Global성장지원팀 이진모▷신규사업팀 전채란▷자율·책임경영지원단 최영진◇SK University◎승진▷사장 조돈현◎신규선임▷임원 김도윤 김병준
◈키움증권◎전보▷전략기획본부장 겸 경영지원본부장 유경오▷리테일총괄본부장 김희재▷리스크관리본부장 이동율▷리서치센터장 김지산▷홀세일총괄본부 패시브Sales&LP팀 담당 최혜경▷〃장외파생부문 총괄 김대욱▷〃채권영업부문 총괄 정준◎임명<팀장>▷홀세일총괄본부 장외파생전략팀장 심창섭▷〃패시브Sales&LP팀장 홍완기▷〃FICC운용팀장 김동완▷〃구조화파생팀장 임진호▷리서치센터 기업분석팀장 이종형
◈BBS불교방송▷경영기획국장 박시하▷광고사업국장 허선명▷전법후원국장 김봉래▷보도국장 박경수▷TV제작국장 김상준▷대구불교방송 총괄국장 박호창
◈아시아경제▷편집국 디지털뉴스본부장 소민호▷디지털뉴스본부 미디어기획실장 조병무▷부국장 겸 4차산업부장 이정일▷부국장 겸 건설부동산부장 정두환▷부국장 겸 정치부장 정완주▷산업부장 이은정▷금융부장 이초희▷기업분석부장 전필수▷소비자경제부장 명진규▷중기벤처부장 김민진▷국제부장 최일권▷편집기획팀장 이경호▷전략기획실장 조영신
Center장 신정환▷생산본부장 차주현▷New Biz. BM임원 이영진▷BM혁신추진실장 하민호◇SK머티리얼즈◎승진▷사장 이용욱◎신규선임▷SK에어가스 마케팅&사업개발실장 양재훈▷경영관리실장 유신▷기반기술실장 이재호◇SK실트론◎신규선임▷DT추진실장 손명승▷행복Design지원실장 이영석▷전략기획실장 장근준◇SK디스커버리◎승진▷사장 박찬중◎신규선임▷기업문화실장 김희나◇SK케미칼◎신규선임▷에너지&Composite생산담당 최병규▷재무지원실장 최재영◇SUPEX추구협의회◎신규선임<임원>▷SV추진팀 남재인▷인재육성CoE 박지수▷신규사업팀 이수범▷Global성장지원팀 이진모▷신규사업팀 전채란▷자율·책임경영지원단 최영진◇SK University◎승진▷사장 조돈현◎신규선임▷임원 김도윤 김병준
◈키움증권◎전보▷전략기획본부장 겸 경영지원본부장 유경오▷리테일총괄본부장 김희재▷리스크관리본부장 이동율▷리서치센터장 김지산▷홀세일총괄본부 패시브Sales&LP팀 담당 최혜경▷〃장외파생부문 총괄 김대욱▷〃채권영업부문 총괄 정준◎임명<팀장>▷홀세일총괄본부 장외파생전략팀장 심창섭▷〃패시브Sales&LP팀장 홍완기▷〃FICC운용팀장 김동완▷〃구조화파생팀장 임진호▷리서치센터 기업분석팀장 이종형
◈BBS불교방송▷경영기획국장 박시하▷광고사업국장 허선명▷전법후원국장 김봉래▷보도국장 박경수▷TV제작국장 김상준▷대구불교방송 총괄국장 박호창
◈아시아경제▷편집국 디지털뉴스본부장 소민호▷디지털뉴스본부 미디어기획실장 조병무▷부국장 겸 4차산업부장 이정일▷부국장 겸 건설부동산부장 정두환▷부국장 겸 정치부장 정완주▷산업부장 이은정▷금융부장 이초희▷기업분석부장 전필수▷소비자경제부장 명진규▷중기벤처부장 김민진▷국제부장 최일권▷편집기획팀장 이경호▷전략기획실장 조영신
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