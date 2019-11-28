◈LG그룹◇(주)LG◎승진<부사장>▷인사팀장 김흥식▷법무준법지원팀장 이재웅▷전자팀장 정연채▷재경팀장 하범종<전무>▷화학팀장 강창범▷김이경◎선임▷상무 김대성 김재권 이승기◎이동▷상무 정정욱◇LG CNS◎계열사 전입▷CHO 김기수▷CFO 박지환◎신규선임<상무>▷CAO 통신·서비스담당 한성민▷ERP·HR담당 김혜정▷클라우드사업부 빌드센터장 박상엽▷전략담당 윤창병▷스마트SOC담당 유인상◇LG이노텍◎승진<부사장>▷CTO 강민석<전무>▷기판소재사업부장 손길동◎신규선임<상무>▷광학솔루션마케팅담당 오세진▷생산기술담당 이상석▷기판소재연구소장 한준욱▷광학솔루션개발1실장 홍정하▷SIP실장 황정호◇LG생활건강◎승진<전무>▷생활용품사업부장 최연희▷프리미엄화장품사업부장 박성원▷대외협력부문장 박헌영◎선임<상무>▷퍼스널케어사업총괄 심미진▷오휘마케팅부문장 임이란▷프리미엄 크리에이티브부문장 이병주▷후 한방마케팅부문장 배미애▷생산기술부문장 이성희▷해외신사업부문장 신재호▷생활용품연구소장 이정래▷경영기획부문장 이재영▷생활용품 디지털영업부문장 박성호▷인사부문장 김재관◇LG상사◎승진▷전무 구혁서▷상무 박태준 신동헌 김상휘 김훈◎전입▷상무 김필용◇실리콘웍스◎승진▷전무 나준호◎선임▷상무 이진규◇S&I코퍼레이션◎승진▷전무 노영택◎선임▷상무 김한준 신의철◎이동▷전무 이동언 백진무◇S&I CM◎선임▷상무 윤장훈◇LG경영개발원◎선임▷상무 권순모◎이동<부사장>▷LG인화원장 이명관<상무>▷정도경영TFT 안준홍◇지투알◎승진▷전무 박애리◎선임▷상무 임재현◇LG스포츠◎선임▷상무 이민형◇LG공익재단◎선임<대표>▷전무 정창훈◎선임▷상무 심우섭
◈한화그룹◇(주)한화◎승진▷전무 김철 김윤섭 신용인▷상무 이응소 강진규 채훈 우영진▷상무보 강주성 김경주 김왕현 김상선 노태호 이덕범 임삼국 정민수 김경우 박용준 김용주 어선필 이태범 김승모◇한화에어로스페이스◎승진▷전무 유동완▷상무 신상헌 신종섭▷상무보 이광민 문승학◇한화테크윈◎승진▷상무보 이상원◇한화디펜스▷전무 곽종우 강준수 성재기▷상무 안병철▷상무보 김동현 차준호 최동빈 박진수◇한화파워시스템◎승진▷상무보 김수경 김현욱◇한화호텔앤드리조트◎승진▷상무 김형조 양진석 이주연▷상무보 박원석 송영준 양병성 장민제 최난주
◈과학기술정보통신부◎전보<과장급>▷국제협력총괄담당관 이충원▷다자협력담당관 최성준
◈국토교통부▷부산지방국토관리청장 구헌상
◈한전KPS▷신사업본부장 조영래▷총무처장 허상국▷해외원전사업처장 전호광▷한울1사업처장 최종철▷월성2사업처장 경현수▷UAE본부장 김도윤▷정책개발실장 김갑식▷해외발전사업처장 김용봉▷신사업개발처장 정원훈▷울산사업처장 류상돈▷삼천포사업처장 손춘호▷제주사업소장 안한근▷남제주사업소장 한재필▷서울사업소장 강상구▷한빛1사업처장 지용대▷한빛3사업처장 최정석▷월성1사업처장 박종민▷고리3사업소장 오진호▷한빛2사업소장 이재조▷한울3사업소장 조창희▷월성3사업소장 임호빈▷원자력정비기술센터장 이재민▷파주사업소장 이관수▷티그레사업소장 홍기복▷신재생사업실장 최진용▷품질경영실장 민창식▷인천사업소장 박종만▷삼척사업소장 김범래▷동부MSC센터장 조준생▷고리1사업소장 홍진표▷한울2사업소장 백민식▷청평양수사업소장 엄영복▷서울전력지사장 양동규▷플랜트서비스센터장 김지홍▷포천사업소장 심의선▷잘수구다사업소장 김택조▷매그나하트사업소장 박민철▷다리바사업소장 최광규▷지젤시운전사업소장 김준석▷무주양수사업소장 심백섭▷종합기술원장 직무대행 조홍석▷중부MSC센터장 박승도▷다하키사업소장 한일근▷해외MSC센터장 김광현▷남부MSC센터장 권영석▷원전MSC센터장 김우식▷UAE본부 BNPP2사업소장 강철주
◈한국마사회▷건전화본부장 오순민▷말산업육성본부장 최원일
◈상계백병원▷연구부원장 고경수▷소화기병센터소장 신원창
◈HMG퍼블리싱▷마케팅총괄본부장 부국장 이문우▷골프매거진 편집장 부장 황창연
◈시민일보▷주필 고하승▷편집국장 겸 정치행정부장 이영란▷경제부장 민장홍▷편집부장 김민혜
◈한화그룹◇(주)한화◎승진▷전무 김철 김윤섭 신용인▷상무 이응소 강진규 채훈 우영진▷상무보 강주성 김경주 김왕현 김상선 노태호 이덕범 임삼국 정민수 김경우 박용준 김용주 어선필 이태범 김승모◇한화에어로스페이스◎승진▷전무 유동완▷상무 신상헌 신종섭▷상무보 이광민 문승학◇한화테크윈◎승진▷상무보 이상원◇한화디펜스▷전무 곽종우 강준수 성재기▷상무 안병철▷상무보 김동현 차준호 최동빈 박진수◇한화파워시스템◎승진▷상무보 김수경 김현욱◇한화호텔앤드리조트◎승진▷상무 김형조 양진석 이주연▷상무보 박원석 송영준 양병성 장민제 최난주
◈과학기술정보통신부◎전보<과장급>▷국제협력총괄담당관 이충원▷다자협력담당관 최성준
◈국토교통부▷부산지방국토관리청장 구헌상
◈한전KPS▷신사업본부장 조영래▷총무처장 허상국▷해외원전사업처장 전호광▷한울1사업처장 최종철▷월성2사업처장 경현수▷UAE본부장 김도윤▷정책개발실장 김갑식▷해외발전사업처장 김용봉▷신사업개발처장 정원훈▷울산사업처장 류상돈▷삼천포사업처장 손춘호▷제주사업소장 안한근▷남제주사업소장 한재필▷서울사업소장 강상구▷한빛1사업처장 지용대▷한빛3사업처장 최정석▷월성1사업처장 박종민▷고리3사업소장 오진호▷한빛2사업소장 이재조▷한울3사업소장 조창희▷월성3사업소장 임호빈▷원자력정비기술센터장 이재민▷파주사업소장 이관수▷티그레사업소장 홍기복▷신재생사업실장 최진용▷품질경영실장 민창식▷인천사업소장 박종만▷삼척사업소장 김범래▷동부MSC센터장 조준생▷고리1사업소장 홍진표▷한울2사업소장 백민식▷청평양수사업소장 엄영복▷서울전력지사장 양동규▷플랜트서비스센터장 김지홍▷포천사업소장 심의선▷잘수구다사업소장 김택조▷매그나하트사업소장 박민철▷다리바사업소장 최광규▷지젤시운전사업소장 김준석▷무주양수사업소장 심백섭▷종합기술원장 직무대행 조홍석▷중부MSC센터장 박승도▷다하키사업소장 한일근▷해외MSC센터장 김광현▷남부MSC센터장 권영석▷원전MSC센터장 김우식▷UAE본부 BNPP2사업소장 강철주
◈한국마사회▷건전화본부장 오순민▷말산업육성본부장 최원일
◈상계백병원▷연구부원장 고경수▷소화기병센터소장 신원창
◈HMG퍼블리싱▷마케팅총괄본부장 부국장 이문우▷골프매거진 편집장 부장 황창연
◈시민일보▷주필 고하승▷편집국장 겸 정치행정부장 이영란▷경제부장 민장홍▷편집부장 김민혜
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