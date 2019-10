노벨경제학상 역대 수상자 명단

올해 노벨경제학상 수상자로 에스테르 뒤플로 매사추세츠공대(MIT) 교수(46), 아브히지트 바네르지 MIT 교수(58), 마이클 크레이머 하버드대 교수(54)가 14일(스톡홀름 현지시간) 선정됐다.다음은 1980∼2019년 노벨경제학상 수상자 및 수상업적.▲ 2019년: 에스테르 뒤플로(여·미국)·아브히지트 바네르지(미국)· 마이클 크레이머= 실험을 기초로 한 빈곤퇴치 연구▲ 2018년: 윌리엄 노드하우스(미국)·폴 로머(미국)= 기후변화의 경제적 효과와 내생적 성장이론▲ 2017년: 리처드 세일러(미국)= 인간의 특성이 개인의 선택과 시장 성과에 미치는 영향 설명▲ 2016년: 올리버 하트(영국)·벵트 홀름스트룀(핀란드)= 계약 이론 연구에 공헌▲ 2015년: 앵거스 디턴(영국)= 소비·빈곤·복지에 대한 연구▲ 2014년: 장 티롤(프랑스)= 독과점 시장에 대한 효율적 규제 연구▲ 2013년: 유진 파마, 라스 피터 핸슨, 로버트 실러(이상 미국)= 자산 가격의 경험적 분석 등 자산시장 최신 연구 트렌드에 기여▲ 2012년: 앨빈 로스, 로이드 섀플리(이상 미국)= 안정적 배분 이론과 시장설계 관행 연구 기여.▲ 2011년: 토머스 사전트, 크리스토퍼 심스(이상 미국)= 거시경제의 인과관계에 관한 실증적 연구에 공헌▲ 2010년: 피터 다이아몬드, 데일 모텐슨(이상 미국), 크리스토퍼 피사리데스(영국/키프로스)= 경제정책이 실업에 미치는 영향 등 노동시장 연구에 공헌▲ 2009년: 엘리너 오스트롬, 올리버 윌리엄슨(이상 미국)= 지배구조 연구에 공헌▲ 2008년: 폴 크루그먼(미국)= 자유무역과 세계화의 영향과 전 세계적 도시화 현상의 배후에 존재하는 힘을 규명할 새로운 이론 수립▲ 2007년: 레오니드 후르비츠, 에릭 매스킨, 로저 마이어슨(이상 미국)= 경제학의 많은 분야에서 중요한 역할을 하는 메커니즘 디자인 이론의 기초 수립▲ 2006년: 에드먼드 S. 펠프스(미국)= 인플레와 실업의 상충관계에 관한 이해를 증진시켜 거시경제 정책과 경제학 연구에 공헌▲ 2005년: 로버트 J. 아우만(이스라엘-미국), 토머스 C. 셸링(미국)= 게임이론을 이용해 통상전쟁 등 경제적 갈등 및 협상은 물론이고 냉전지대 군비경쟁 등 정치적·사회적 갈등 및 협상에 대한 이해를 증진▲ 2004년: 핀 쉬들란(노르웨이), 에드워드 C. 프레스콧(미국)= 경제정책의 신뢰성과 정치적 최적성에 대한 광범위한 연구 프로그램을 위한 기반을 마련▲ 2003년: 로버트 F. 엥글(미국), 클라이브 W.J. 그레인저(영국)= 통계를 분석하는 수단을 개선해 미래 예측과 리스트 평가를 위한 새 틀 마련▲ 2002년: 버논 L. 스미스(미국), 대니얼 카너먼(이스라엘-미국)= 실험경제학 분야 개척▲ 2001년: 조지 애컬로프, 마이클 스펜스, 조지프 스티글리츠(이상 미국)= 시장 참여자들의 불균등한 정보 소유가 시장에 미치는 영향 분석▲ 2000년: 제임스 J. 헤크먼, 대니얼 L.맥퍼든(이상 미국)= 개인 및 가계의 행위선택에 관한 통계분석기법 개발▲ 1999년: 로버트 A. 먼델(캐나다)= 환율에 대한 혁신적 분석기법으로 유로화 출범의 기초 제공▲ 1998년: 아마르티아 센(인도)= 사회복지 경제학 이론 발전에 기여▲ 1997년: 로버트 C. 머튼, 마이런 S. 숄스(이상 미국)= 스톡옵션 등 파생상품의 가치 평가를 위한 공식 개발▲ 1996년: 제임스 A. 멀리스(영국), 윌리엄 비크리(캐나다)= 불균형 정보 아래의 인센티브라는 경제이론 정립▲ 1995년: 로버트 E. 루카스(미국)= 케인스의 재정중시 이론을 비판하고 재정과 금융정책은 실질생산과 고용에 미치지 못한다는 '합리적 기대이론'을 발전시킴▲ 1994년: 존 C. 하사니, 존 F. 내시(이상 미국), 라인하르트 젤텐(독일)= 복잡한 게임이론을 적용해 현실 세계에서의 인간 상호작용 예측▲ 1993년: 로버트 W. 포겔, 더글러스 C. 노스(이상 미국)= 경제적·제도적 변화를 설명하는데 경제이론과 양적 방식을 응용함으로써 경제사 연구의 새 지평을 여는 데 이바지▲ 1992년: 게리 S. 베커(미국)= 미시경제의 분석영역을 폭넓은 인간행동과 상호 작용으로까지 확대한 공로▲ 1991년: 로널드 H. 코스(영국)= 법률 연구에 경제원칙 적용▲ 1990년: 해리 M. 마르코위츠, 머튼 M. 밀러, 윌리엄 F. 샤프(이상 미국)= 금융시장과 투자의사 결정 등 금융경제학 이론의 선구적 연구▲ 1989년: 트리그베 호벨모(노르웨이)= 경제예측을 위한 통계기법 개발▲ 1988년: 모리스 알레(프랑스)= 시장이론과 지원의 효율적 이용에 공헌▲ 1987년: 로버트 M. 솔로(미국)= 경제성장론에 공헌▲ 1986년: 제임스 M. 뷰캐넌 주니어(미국)= 경제에서 정부 역할의 제한 주장▲ 1985년: 프랑코 모딜리아니(미국)= 가계저축과 금융시장 분석▲ 1984년: 리처드 스톤(영국)= 국민소득 회계체계 개발▲ 1983년: 제라르 드브뢰(미국)= 수요와 공급 이론의 수학적 증명▲ 1982년: 조지 J. 스티글러(미국)= 정부 통제의 경제적 효과 연구▲ 1981년: 제임스 토빈(미국)= 경험적 거시경제 이론▲ 1980년: 로런스 R. 클라인(미국)= 경기변동에 대한 경험적 모형의 개발과 분석/연합뉴스