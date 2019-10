[배시원 쌤의 신나는 영어여행] '비교'와 관련된 다양한 표현

첫 번째는 no more than입니다.

보통 '겨우, 오직'이라는 뜻으로 해석되며

nothing but 또는 only의 의미라고 생각하시면 됩니다.

미녀와 야수의 아름다운 사랑 이야기를 그린 이 노래는 동명의 영화 OST로도 유명한 ‘Beauty and the Beast’입니다. 그런데 이 노래의 가사를 보면 Tale as old as time(시간 속에 흘러온 아주 오래된 이야기)와 같은 우리가 흔히 문법 시간에 얘기하는 ‘원급 비교’ 표현을 만날 수 있습니다.우리는 살아가면서 많은 것을 비교하기도 하고, 또 다른 사람에 의해 비교당하기도 합니다. 좋든 싫든, 다양한 사람이 모여 사는 세상에서는 비교는 피할 수 없는 숙명이기도 합니다. 그래서 오늘은 ‘비교’와 관련된 영어 표현을 알아보도록 하겠습니다.원급/비교급/최상급 비교 표현은 너무 많아 이번 칼럼에서 다 정리할 수는 없지만, 그래도 우리 학생들이 시험에서 자주 틀리고 헷갈려하는 네 가지를 꼭 집어 말씀드리면 첫 번째는 no more than입니다. 보통 ‘겨우, 오직’이라는 뜻으로 해석되며 nothing but 또는 only의 의미라고 생각하시면 됩니다. 그래서 She has no more than four dollars라는 표현은 ‘그녀는 겨우 4달러를 가지고 있다’라는 뜻이랍니다.두 번째로 만나볼 표현은 not more than인데, 앞에 나온 no more than과 비슷해 보이지만 ‘기껏해야’라는 뜻을 가진 말로 at most와 같은 의미라고 생각하면 됩니다. 그래서 She has not more than four dollars라는 표현은 ‘그녀는 기껏해야 4달러를 가지고 있다’라고 이해하면 좋을 것 같습니다.세 번째 표현은 no less than인데 ‘~만큼’이란 뜻으로 as many/much as와 바꿔 쓸 수 있답니다. 그래서 She has no less than four dollars라는 표현은 ‘그녀는 겨우 4달러만큼을 가지고 있다’고 해석할 수 있습니다.끝으로 만나볼 표현은 not less than인데, ‘적어도’라는 의미로 at least와 바꿔 쓸 수 있답니다. 이 표현 역시 no less than과 비슷해 보이지만 She has not less than four dollars라고 하면 ‘그녀는 적어도 4달러를 가지고 있다’고 해석해야 하기 때문에 조심해서 사용해야 합니다.영화 ‘타이타닉’은 1998년 아카데미 시상식에서 무려 11부분 수상이라는 기염을 토하지만, 남우주연상과 여우주연상은 ‘이 보다 더 좋을 순 없다(As good as it gets)’의 잭 니컬슨과 헬렌 헌트에게 그 영광을 양보합니다. 그리고 이 영화에는 ‘You make me wanna be a better man(당신은 내가 좀 더 좋은 사람이 되고 싶게 만들어요)’라는 정말 멋진 명대사가 나오는데, 다음번에는 좀 더 좋은 내용을 담을 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.