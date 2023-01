‘새신랑’ 김시우 PGA 투어 우승 … ‘CJ Logistics’ 브랜드도 승승장구

혁신기술기업 CJ대한통운이 첨단 기술 기반의 성장 전략을 강화하기 위해 미국, 인도, 베트남 등 글로벌 계열사와 IT 역량 향상에 박차를 가하고 있다.CJ대한통운은 IT 경쟁력 강화 목적으로 제6회 글로벌 IT 워크숍(Global IT Committee)을 개최했다고 13일 밝혔다. 2017년 처음 개최된 워크숍은 CJ대한통운 본사, 싱가포르 법인 및 핵심 계열사 CJ Logistics America(미국), CJ Darcl(인도), CJ Gemadept(베트남), CJ Century(말레이시아) 등 5개사 IT 리더 43명이 참여했다.이번 워크숍은 글로벌 계열사와 우수 사례를 공유해 서로의 시너지를 창출하고 핵심기술을 내재화하는 데 목표를 두고 진행됐다. 워크숍에서는 국가별 IT 선진 시스템, IT 인프라 및 보안 강화 전략, 표준 모바일 플랫폼 구축 등을 공유하고 물류센터 사이버 침해 및 랜섬웨어에 대한 글로벌 대응력을 키우자는 취지다.6회째를 맞이한 워크숍이 다양한 IT 이슈를 공유하는 기회로 자리하면서 글로벌 계열사도 IT 역량이 강화됐다는 평이다. 본사의 물류 IT 기술 전이가 확대되며 글로벌 계열사 역시 첨단 IT 기업으로의 진화에 가속도가 붙은 것으로 보인다. 말레이시아, 베트남 등 동남아에 MPS, DAS 등을 도입해 작업 생산성 향상을 시켰고 포워딩 시스템의 고도화로 해외 계열사 개별 IT 시스템 통합 등 물류 IT 분야에서 경쟁력을 쌓아가고 있다.글로벌 IT 워크숍은 총 13개 세션으로 각 법인의 발표자가 IT와 물류가 연관된 주제를 발표했다. 물류 IT 혁신을 통한 사업 전략부터 IT 비용 절감 사례까지 다양한 주제 발표시간을 가진 뒤 글로벌 정보보안 트렌드와 본사의 IT 지원 방안 등에 관해 토론했다.글로벌 IT 워크숍은 미래 물류를 이끌어갈 기술 핵심 역량인 TES (Technol