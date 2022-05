KB국민은행, IT아카데미 『IT’s Your Life』 상반기 수료식 실시

KB국민은행(은행장 이재근)은 지난 25일 IT아카데미‘IT’s Your Life’ 상반기 수료식을 실시했다고 밝혔다.‘IT’s Your Life’ 교육은 KB국민은행의 대표 사회공헌사업인 ‘KB Dream Wave 2030’의 일환으로 디지털 분야의 인재 육성을 지원하기 위한 진로멘토링 프로그램이다. 대학졸업자 및 졸업예정자를 선발해 3개월 동안 IT 기초과정부터 프로그래밍을 활용한 IT심화과정, 문제해결 능력 향상을 위한 팀 프로젝트까지 체계적인 IT 집합교육을 지원했다. 또한, 1대1 취업컨설팅, 전문가 취업특강, KB굿잡 취업박람회 참여 등 취업지원 프로그램도 제공한다.이 날 수료식에는 KB국민은행 박형주 디지털신사업본부장이 ‘KB Digital Transformation 추진현황 및 방향’을 주제로 특강을 진행하며 참가자들이 우수한 IT인재로 성장할 수 있도록 격려했다.이번 수료식에 참석한 한 참가자는 “비전공자임이지만 코딩을 배우고 싶어 독학을 하던 중 IT’s Your Life를 알게 되어 지원했다”며, “프로그램을 통해 얻게 된 IT개발에 대한 자신감을 바탕으로 더욱 전문성을 키우도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.KB국민은행 관계자는 “이번 교육과정을 기반으로 참가자들이 IT 전문성을 갖춘 핵심 인재로 성장해나가길 바란다”며 “하반기에도 IT’s Your Life가 진행될 예정이오니 많은 청년들의 참여를 부탁드린다”고 밝혔다”한편, KB국민은행은 ESG경영 확신 및 미래세대 육성을 위해 2006년부터 지속된 청소년 지원 대표 사회공헌사업을 ‘KB Dream Wave 2030’으로 재정비했다. ‘KB Dream Wave 2030’을 통해 2030년까지 추진할 사회공헌 목표를 수립하고 미래세대의 주역인 청소년들에게 생애주기별 양질의 교육 서비스를 지속적으로 지원하고 있다.