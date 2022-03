“우리 라이브 커머스가 달라졌어요!” 아마 변화를 느끼셨을 거예요. 라이브커머스가 예능처럼 재미있게 즐길 수 있는 콘텐츠 그 자체로 진화하고 있습니다. 이른바 콘텐츠형 라이브커머스의 출현! 이미 네이버, 카카오 등 대형 플랫폼이 뛰어들었고, 배달의 민족 같은 버티컬 서비스부터 홈쇼핑 기업까지 가시적인 성과를 거두고 있습니다.



티몬이 최근 아프리카TV 자회사와 손을 잡고 콘텐츠 커머스를 선보였습니다. 지난 4일부터 슈퍼주니어 김희철, 유튜버 김성회, 게임캐스터 성승헌 등이 진행하는 〈게임부록〉 프로그램을 시작했는데요. 〈게임부록〉은 1990년대부터 현재까지 게임업계를 돌아보는 국내 첫 게임 전문 토크쇼를 표방하는 웹예능으로, 게임 콘텐츠를 상품과 연계한 새로운 시도로 주목받고 있습니다. 첫 에피소드부터 10만 조회수로 겜덕들의 반응을 이끌어내고 있죠.



