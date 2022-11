한-아세안 싱크탱크 대화…"인태전략서 '아세안 중시' 유지"

주한 유럽연합(EU) 대사가 이재명 더불어민주당 대표를 만나 북한 도발 대응에 관한 윤석열 정부의 한계를 언급한 것으로 알려졌다.마리아 카스티요 페르난데즈 주한 EU 대사가 8일 국회에서 이 대표를 만나 ‘윤석열 정부가 북한 도발 대응에 한계가 있다’는 취지로 말했다는 민주당의 발표에 대해 “의미가 왜곡됐다”며 유감을 표했다.이 대표와 자신이 나눈 대화가 민주당에 의해 언론에 왜곡돼 전달됐다는 것이다.두 사람은 이날 1시간 동안 비공개로 북한 도발에 따른 한반도 위기 상황과 러시아·우크라이나 전쟁 문제 등에 대해 논의했다. 문제는 이 자리에 있던 김의겸 민주당 대변인이 비공개회의 내용을 언론에 브리핑하면서 발생했다.김 대변인은 비공개회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “EU 대사가 북한이 도발 수위를 높여가고 있는데 현재 윤석열 정부에서는 대화 채널이 없어서 대응하는 데 한계가 있는 것 같다(고 말했다)”며 “김대중, 노무현 대통령 때는 긴장이 고조돼도 대화 채널이 있었기에 교류를 통해서 해결책을 찾을 수 있었는데 지금은 그렇지 않다(고 말했다)”고 전했다.이 브리핑은 페르난데즈 대사가 북한 도발에 우리 정부가 제대로 된 대응을 못 하고 있다고 비판한 것으로 해석됐다.이런 내용이 알려지자, 페르난데즈 대사는 외교부를 통해 김 대변인 발언이 사실과 다르다고 반박하고 나섰다.그는 김건 외교부 한반도평화교섭본부장에게 문자메시지를 보내 “내 말이 야당의 언론 브리핑 과정에서 잘못 인용되고 왜곡된 것을 유감스럽게 생각한다. 잘 알다시피 그런 의미도 아니고 그럴 의도도 없었다 (Sorry that my words have been mis-used and twisted by