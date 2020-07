박지원 SNS 옛글 링크…"흠결 있지만 국가 위해 통과를"

박지원 국가정보원장 후보자가 국회 인사청문회를 앞두고 SNS(사회관계망서비스) 활동을 사실상 재개했다.박 후보자는 지난 24∼25일 이틀에 걸쳐 페이스북에 3건의 게시물을 올렸다.지난 3일 국정원장 후보자로 내정된 이후 처음이다.박 후보자는 새로운 글을 직접 쓰는 대신 3년 전 자신의 6·15 남북정상회담 17주년 기념 광주 특강 전문 등을 링크했다.특강 전문을 살펴보면 당시 국민의당 소속이던 박 후보자는 출범 초기였던 문재인 정부에 대해 "지금 정부가 잘하는 것은 박수쳐 주고 잘못한 것에 대해선 대안을 제시하며 그물을 쳐야 할 때"라고 밝혔다.또 "저는 김이수(헌법재판관), 김상조(공정거래위원장), 강경화(외교부 장관) 후보자에 대해서도 흠결이 있지만 국가 대개혁을 위해 (청문회) 통과를 시켜주자는 주장을 해왔다"고 언급했다.이를 두고 26일 정치권에서는 인사청문회를 하루 앞둔 상황에서 자신에 대해 거센 공격을 하는 야당에 하고 싶은 말을 간접적으로 내비친 것 아니냐는 해석이 나왔다.나머지 2건의 게시물도 지인이 어린 시절 수세식 화장실을 처음 경험하며 느낀 소감을 적은 글이나, 가수 패티킴과 윤복희의 'You raise me up' 노래 영상 등을 링크한 것이다.후보 내정 직후 SNS 활동을 중단하겠다고 선언한 박 후보자가 잇달아 게시물을 올린 것은 청문회와 관련한 복잡한 심경을 반영한 것일 수도 있다.박 후보자는 그동안 야당의 저격수로 맹활약하며 청문회에서 낙마시킨 고위공직자 후보가 9명에 달하지만, 이번에는 그 자신이 야당의 송곳 검증 대상으로 처지가 바뀐 상황이다.미래통합당은 박 후보자에 대해 2년제인 광주교대를 나오고도 4년제 조선대를 나온 것처럼 학력을 위조해 단국대에 편입했다는 의혹을 제기하고 있다.대북송금 사건으로 실형을 산 박 후보자의 친북 성향 등도 집중적으로 추궁하겠다며 벼르고 있다.박 후보자에 대한 국회 정보위원회 인사청문회는 27일 열린다./연합뉴스