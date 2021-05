[기고] 바다를 통한 '푸른 회복' 가능하다

전 세계 온실가스 20% 이상 바다가 흡수

2030년엔 무탄소선박 상용화도 가능

26일 P4G해양특별세션서 로드맵 제시



문성혁 < 해양수산부 장관 >

우리가 즐겨 먹는 오징어, 고등어가 우리 바다에서 줄어드는 원인 중 하나로 세계 평균의 두 배 이상으로 상승한 우리나라 연근해 수온 문제가 거론되고 있다. 또 올해 기상청에서 발간한 ‘2020년 이상기후 보고서’에 따르면, 작년 한 해 태풍과 호우로만 약 1조2500억원의 피해가 발생했다고 한다.하지만 이상기후는 이제 시작일지도 모른다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 지금은 100년에 한 번꼴로 찾아오는 극한 현상이 2050년이면 매년 발생할 것이라고 경고하고 있다. 더 늦기 전에 ‘탄소중립’과 ‘지속가능한 성장’을 강력하게 추진해야 하는 이유다.정부는 지난해 10월 ‘2050 탄소중립’을 선언하고 사회·경제 모든 영역에서 대전환을 도모하고 있다. 이를 위한 국제사회와의 연대도 강화하고 있다. 오는 30~31일, 서울에서 열리는 ‘P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) 녹색미래 정상회의’는 기후변화에 대응하고, 지속가능발전 목표를 달성하고자 하는 국제 파트너십으로 정부와 기관, 기업과 시민사회가 함께 실질적인 협력사업을 발굴해 추진하는 등 실천적인 변화를 추구하고 있다.특히 26일에는 ‘바다를 통한 푸른 회복(Blue Recovery)’을 주제로 ‘해양특별세션’이 열린다. 이 자리에서 해양수산부는 연간 10억t, 전 세계 탄소배출량의 2.5%가량을 차지하는 국제해운에서의 온실가스 감축을 위해 글로벌 선사, 조선사, 에너지기업 등이 참여하는 ‘탄소배출제로연대(Getting to Zero Coalition)’와 함께 글로벌 민관협력의 청사진을 그린다. LNG선박과 같은 저탄소 선박 보급을 확대하는 것에서 나아가 2030년에는 수소선박, 암모니아선박과 같은 무탄소 선박(Zero Emission Vessels)을 상용화해 2050년까지 선박 온실가스 배출량을 절반 이상 감축하는 구체적인 로드맵을 제시할 계획이다.아울러 세계적 화두인 해양플라스틱 쓰레기 문제의 해법을 고민하는 장도 마련한다. 해양쓰레기가 급증하고 있는 인도네시아, 베트남 등 아세안 국가 및 국제기구들과 함께 아세안 연안·어촌지역의 시민단체를 양성하고, 지역 주민이 책임감을 갖고 쓰레기를 관리하도록 지원하는 ‘해양 플라스틱 제로를 위한 신남방 바다공동체’가 이번 해양특별세션을 계기로 출범한다.P4G 녹색미래 정상회의와 함께 해수부는 해양수산 분야 탄소중립 달성을 위해 총력을 기울이고자 한다. 바다에서 탄소 배출을 감축하는 기반을 마련하는 한편, 갯벌, 바다숲 같은 탄소흡수원 또한 적극적으로 확충해 나갈 것이다. 하반기에는 탄소중립 비전과 온실가스 감축·흡수 전략을 담아 ‘해양수산분야 2050 탄소중립 로드맵’도 발표할 계획이다. 또한, ‘해양폐기물 관리 기본계획’을 수립하고, 민간과 손잡고 해양플라스틱 쓰레기를 획기적으로 저감할 수 있도록 하겠다.지금 세계는 코로나19를 극복하고 ‘더 나아지는 재건(build back better)’, 그리고 지속가능한 성장을 이루기 위한 변화를 모색하고 있다. 바다는 전 세계 온실가스의 20~30%를 흡수하는 최대 흡수처이자 파력(波力), 조력(潮力) 등 재생에너지의 보고다. 화석연료 그 이후의 미래를 그리기 위해서는 바다에 주목하고 행동해야 하는 것이다. P4G해양특별세션이 ‘바다를 통한 푸른 회복’을 위해 정부와 기업, 그리고 시민사회가 행동하는 계기가 되기를 바란다.