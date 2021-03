[배시원 쌤의 신나는 영어여행] 직업을 바라보는 관점…job, career, calling

'직업'을 뜻하는 가장 일반적인 말은 job입니다. 그리고 work 역시

'일' 외에도 '직업'이란 뜻이 있습니다. 하지만 job이 '일자리'나 '직장'을

가리키는 단어라면, work는 '업무(task)'를 지칭할 때 주로 사용한답니다.

I heard that family descended from the Dukes of Buccleuch, but it was my grandfather’s brother who started my family’s business. He started a wholesale hardware business in a Mid-Western city. It has been in my family for three generations and my father still runs it today. People often comment that I look like my great-uncle, but I can only compare myself with a single portrait of him which hangs in my father’s office. After graduating from New Haven in 1915, I fought in the Great War. Despite the violence many experienced during the war, I enjoyed myself, and it made it very difficult for me to settle back into life in the Mid-West. Because of this feeling, I decided to head East. I thought that I might try my hand in the bond business. All the people I knew were doing the same thing. I thought that I too might as well try and prosper through dealing in bonds.



-스콧 피츠제랄드, <위대한 개츠비>-



Words & Phrases

호주 맥쿼리대 통번역 대학원에서 석사학위를 받았으며 현재 배시원 영어교실 원장을 맡고 있다.

나는 우리 가문이 바클루치 공작의 후손이라는 얘기를 들었지만 정작 우리의 가업을 시작한 것은 할아버지의 형님이었다. 그는 중서부의 한 도시에서 철물도매상을 시작했다. 그 사업은 3대째 우리 집안의 가업이 되었고 아버지는 지금까지 그 사업을 하고 계신다. 사람들은 종종 내가 큰할아버지를 닮았다고 말하지만, 나로서는 아버지의 사무실에 걸려 있는 유일한 큰할아버지 초상화 모습과 나를 비교해볼 뿐이다. 1915년 뉴헤이븐에 있는 대학을 졸업한 후 나는 세계대전에 참전했다. 전쟁 동안 많은 폭력을 경험했지만 나는 그 전쟁에서 매우 즐거웠다. 그 점 때문에 중부에서의 일상 속으로 돌아와 정착하는 데 아주 애를 먹었다. 이런 느낌 때문에 나는 동부로 가기로 결심했다. 나는 증권업에 손을 대 볼 생각이었다. 내가 알고 있는 사람들은 모두 같은 일을 하고 있었다. 나는 나 역시 증권업에 뛰어들어 성공하는 것이 당연하다고 생각했다.다들 아시는 것처럼 business는 ‘사업’이라는 뜻입니다. 하지만 “What business is he in?”, “His business is law.”(「그는 직업이 뭐야?」 「법률가야.」)라는 표현에서 알 수 있듯이 business에 ‘직업’이란 뜻도 있답니다. 이 외에도 ‘직업’을 나타내는 단어는 참 많은데 오늘은 ‘직업’과 관련된 영어 표현들에 대해 알아보겠습니다.우선 ‘직업’을 뜻하는 가장 일반적인 말은 job입니다. 그리고 work 역시 ‘일’ 외에도 ‘직업’이란 뜻이 있습니다. 하지만 job이 ‘일자리’나 ‘직장’을 가리키는 단어라면, work는 ‘업무(task)’를 지칭할 때 주로 사용한답니다. 그리고 job은 ‘셀 수 있는 명사’로 분류되어 주로 부정관사 a를 붙이는 것이 보통이지만, work는 ‘셀 수 없는 명사’로 부정관사 a를 붙이지 않는 게 보통입니다. 시험에도 자주 나오는 문제이니 꼭 기억해 두면 좋겠습니다. 또 ‘차지하다, 점령하다’라는 뜻의 occupy의 명사인 occupation에도 ‘점유’라는 뜻 외에도 ‘직업’이란 뜻도 있답니다. 참고로 또 다른 형태의 명사인 occupancy는 ‘토지 등을 빌린 사람이 점유하는 행위·상태’를 나타내는 단어인 반면에, occupation은 ‘법적 권리나 폭력으로 점유·점령하는 것’을 뜻한다고는 하지만, 위에서 말씀드린 것처럼 occupation에는 ‘직업’이란 뜻도 있다는 것을 꼭 기억해주세요. find an occupation은 ‘직업을 찾다’라는 뜻이거든요.이 외에도 ‘경력’을 뜻하는 career에도 ‘직업’이란 뜻이 있으며, ‘전문직’을 나타내는 profession이나 ‘장사’ 혹은 ‘(경험이 필요한) 직업’을 뜻하는 trade 역시 ‘직업’이란 뜻을 가진 단어들입니다. 끝으로 calling과 vocation에도 ‘소명’이란 뜻 외에 ‘직업’이란 뜻도 있다는 것을 꼭 기억해 주세요. 둘 다 ‘천직’이란 뜻으로 ‘신의 부르심’에 사명감을 가지고 그 일을 수행한다는 의미라고 하네요.직업을 job이나 career로 여기는 사람보다 calling(vocation)으로 생각하는 사람이 직장에서 승진이나 성취도가 훨씬 더 높았다는 Yale University의 연구 결과도 있는데, 올 한 해도 나의 꿈과 소명을 향해 나아가는 뜻깊은 시간이 되길 진심으로 기원합니다. May the force be with you.