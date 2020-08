한국타이어, SUV 타이어 4개 사면 향후 2개 공짜

-벤투스 S2 AS X 4개 구매 시 타이어 2개 무상 증정 쿠폰 제공 이벤트

한국타이어앤테크놀로지가 SUV 타이어 구매자를 대상으로 이벤트를 시행한다.이번 행사는 10월31일까지 전국 티스테이션, 더타이어샵 매장과 티스테이션닷컴을 통해 진행한다. 벤투스 S2 AS X 상품 4개를 구매하면 추후 재구매 시 사용 가능한 타이어 2개 무상 증정 쿠폰을 제공한다.무상 증정 쿠폰 소지자는 2022년 8월31일까지 행사 상품인 벤투스 S2 AS X 뿐만 아니라 벤투스 S1 에보3 SUV, 윈터아이셉트 에보2 SUV, 윈터아이셉트 X 중 한 가지를 4개 재구매 하면 2개를 무상으로 교체할 수 있다. 쿠폰은 11월 1주차에 발송할 예정이며 동일 차에 한해 적용 가능하다.한편, 벤투스 S2 AS X는 벤투스 S2 AS의 SUV용 타이어로, 승용차용 타이어 수준의 승차감과 주행 성능을 제공하는 것이 특징이다.오아름 기자 or@autotimes.co.kr