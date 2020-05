DAY6 Young K, 신곡 ‘Zombie’ 개인 티저 공개

한국경제TV 핫뉴스

DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 신보 `The Book of Us : The Demon`(더 북 오브 어스 : 더 디먼)에 대한 기대를 드러냈다.DAY6는 5월 11일 여섯 번째 미니 앨범 `The Book of Us : The Demon`과 타이틀곡 `Zombie`(좀비)를 발표한다.Young K는 "DAY6 멤버들이 모두 만족한 앨범이라 다른 분들께서 어떻게 생각하실지 기대도 되고 설렌다. 빨리 많은 분들께 저희 음악을 들려드리고 싶다"며 컴백을 앞둔 소감을 전했다.그는 이번 음반 타이틀곡을 포함해 `해와 달처럼`, `Tick Tock`(틱 톡), `Love me or Leave me`(러브 미 오어 리브 미), `때려쳐`, `1 to 10`(원 투 텐), `Zombie` 영어 버전까지 총 일곱 트랙의 곡 작업에 참여해 `천재 아티스트`다운 면모를 뽐냈다4일 0시에는 공식 SNS 채널을 통해 Young K 개인 티저가 게재돼 컴백 콘셉트에 대한 궁금증을 모았다.이미지 속 Young K는 특유의 날카로운 눈매와 오뚝한 콧날로 시선을 단번에 사로잡았다.더블 재킷을 입고 강렬한 눈빛을 전한 사진에서는 클래식한 매력이 뿜어져 나왔다.한편, 신곡 `Zombie`는 힙합 기반의 리듬과 발라드 느낌의 코드가 진행되는 곡으로, 한 번만 들어도 입가를 맴도는 후렴구가 특징이다.DAY6는 감정의 상실을 `좀비`로 표현해, 누구나 한 번쯤 경험해 본 사랑의 불균형을 노래한다.새 앨범 `The Book of Us : The Demon`과 타이틀곡 `Zombie`는 5월 11일 오후 6시 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지