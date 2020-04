망 - <KVINA 한줄뉴스>

[한경 K-VINA]가 전하는 베트남·글로벌 비즈 <한줄뉴스>입니다.(2020년4월29일)

<베트남 비즈>

* 세계은행(WB), 동아시아 태평양 국가(EAP)들 경제적 충격에 즉각 대처해야 ‘글로벌 금융 쇼크와 불황’ 직면할 것 경고





* VN지수 하락했지만, 여전히 `긍정적`





* "코로나19 팬데믹에도 베트남 산업용지 가격은 상승"





* 코로나에도 불구하고 베트남에서 입지를 넓히는 태국 기업들

* 태국 기업들, 베트남 시장 진출 늘고 있어





* 태국기업 스타크, 베트남에서 2번째로 큰 전선 · 케이블 기업 인수, 2억 4천만 달러 계약 체결





* 산업통상부, 5월부터 쌀 수출 재개 제안





* 세금 및 토지 임대료 납부 연장 요청 쇄도...7조3,000억 동 이상





* 국방 및 안보 지역에서 골프장 사업 금지





* 하노이 市, 건축허가 시간 대폭 단축한다

* 하노이, 대규모 놀이동산 건설 예정





* 호찌민 지하철 터미널, 일반인 방문을 위해 개방





* 빈홈(Vinhomes) 수익 2.7배 증가 달성





* 베트남 항공, 미국 직항 2편 운항 예정





* 베트남 기업들, 글로벌 할랄 시장 진출





* 베트남, 약 790여개 돼지고기 업체 수출허가





* 하노이 센터, 호주 수출 위해 과일에 대한 조사 허용





* Hai Phong에서 개인 계좌로 항만 이용료 납부 가능

* 2020년 베트남 협동조합 데뷔 백서 발간





<글로벌 비즈>

* "문제는 미국산" WTI, 급등락 끝 3% 하락…다우지수 약보합

* 트럼프, 미 확진자 100만명 넘었는데 "잘해왔다…검사 기록세워"





* 미 보건당국자 "가을에 코로나19 2차 유행 올 것으로 거의 확신"





* `중국 책임론` 또 꺼낸 트럼프, 막대한 코로나 배상금 청구 시사





* 美, 對中 반도체 수출규제 강화

* 미, 돼지 대량살처분 위기…가공공장 코로나19 폐쇄에 판로 막혀





* 실리콘밸리 IT 공룡들, 코로나 팬데믹 속에도 수익·영향력 확장





* 코로나19 확산세 둔화한 유럽, 출구 전략 속속 구체화





* 보잉 CEO "세계 항공 수요 회복 2~3년 걸릴 듯"





* 프랑스 등 유럽 9개국 "여행 제한 풀어 항공사부터 살리자"





* 유럽 `항공 빅2` 살리려 30兆 쏟아붓는다





* 일본 코로나 신규 확진 증가폭 다시 커져…긴급사태 연장 가능성

* 일본, 코로나19 휴교 장기화에 9월 학기제 전환 주장 확산





* 시진핑, 코로나19 위기극복에 "공산당·사회주의가 큰 역할"





* 텐센트 후원 콰이쇼우, `틱톡` 대항마 출시…해외 이용자 겨냥

* 대한항공·아시아나, 5월에도 인천-베이징 여객 운송 중단





* 홍콩 정부, 내주부터 `사회적 거리 두기` 단계적 완화





* 홍콩 `일국양제` 논쟁 가열…"중련판, 기본법 22조 적용 안 돼"





* "북측 대표단, 이번주 방중 예정…김정은 건강과 무관"





* "북한, 17년만에 국채발행 계획…코로나19 경기악화로 궁지"





* 의료 인프라 열악해도 치명률 낮은 인도…전문가 "미스터리"





* 코로나19 확산세 꺾이지 않았는데…필리핀, 봉쇄령 완화 추진

<관련 국내뉴스>

* 고용 쇼크…3월 근로자 22.5만명 감소





* `약한 고리`부터 끊긴 일자리…숙박·음식업서만 15만명 잘렸다

* 문 대통령 "3차 추경에 내수 종합대책 마련…대형 IT·국책사업도 신속 추진을"





* `코로나 수혜` 서정진 회장의 질주…한국 갑부 2위로





* 신동주 "신동빈 이사직 해임하라"…日롯데홀딩스에 주주제안





* 태구민 "김정은, 혼자 일어서거나 걷지 못하는 상태인 건 분명"





* "코로나 이후, 유망 산업은 TECHNOLOGY"





* 포스트 코로나 승자는 베트남?





* `수수료 탐욕`이 부른 위기…`큰손`들 자산관리 시장 떠난다





* 해외 건설현장 36% "코로나로 공사 차질"





* 국세청, 신천지 특별 세무조사 착수





* 한국경제TV·한국외대 `2020 베트남·아세안 최고위과정` / `베트남어 초·중급 과정` 모집





한국경제TV 핫뉴스

-WB 동아시아 태평양 국가들에 보고서 제출, 코로나 사태로 인한 세계적인 금융 충격 · 불황에 직면, 경제적 충격에 즉각 대처하지 않으면 경기침체 수렁에서 벗어나지 못하게 될 것 경고-팬데믹 영향, 급변하는 세계 경제 환경 : EAP 국가들 경제성장률 2019년 5.8% → 올해 2020년기준선 2.1%, 하한선 0.5%로 둔화 전망-국제 협력 및 국경을 초월한 민관 협력으로 주요 의료 물자와 서비스의 생산과 공급 확대 권고-세계은행그룹, 개발도상국의 경제 회복 지원 : 자금 조달, 정책 조언 및 기술 지원 포함 140억 달러 규모의 패스트트랙(신속처리안건) 패키지 준비 중,4월 27일 주초 첫 거래에서 국내 증시는 개장하자마자 상승했지만, 785포인트에 멈췄다. VN지수는0.8% 하락한 771포인트에 장을 마감. HNX지수는 0.6% 떨어진 반면 UPCoM지수는 0.6% 올랐다.VN지수는 하락했지만 호치민증권거래소(HOSE)에서 중소형주식의 증가 덕분에 시장은 여전히 긍정적. 4월 27일 VN지수에 큰 타격을 가한 비엣콤은행(VCB, Vietcombank)과 BIDV(BID)는 3% 하락. CTG (Vietinbank), MBB (MBBank), TCB (Techcombank), HDB (HDBank), STB (Sacombank), EIB (Eximbank)와 같은 기타 은행 주식은 하락세로 장을 마감. 유일하게 VPB (VPBank)만 2% 상승.반면, 해산물업 및 공업단지, 부동산 주식은 일반적인 시장보다 긍정적이었다.베트남은 코로나에도 불구하고 태국 기업들이 사업을 확장할 수 있는 매력적인 목적지로 남아 있다. 태국의 전력 및 열관리 제품 및 솔루션 글로벌 생산업체인 Delta Electronics PCL은 이달 초 베트남에 올해 2분기나 3분기에 새로운 자회사를 설립한다고 발표했다. 완전소유 자회사는 50만 달러의 차터 자본으로 베트남에 편입될 것이며, 이해당사자들에게 이익을 주고 현지 고객을 지원하기 위해 델타의 전자제품을 이용한 무역과 솔루션에 참여할 것이라고 회사측은 말했다. 국제통화기금(IMF)은 베트남이 코로나에도 불구하고 2020~2021년 아세안에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 이는 Delta Electronics PCL의 자국 내 진출 확대 결정을 정당화하는 것이라고 덧붙였다. 태국은 현재 베트남 9위의 투자국으로 549건의 프로젝트 10.8억 달러에 달한다. 올해 1분기 베트남에 4364만 달러를 투자했다.-태국의 글로벌 생산업체 델타전자, 베트남에 이르면 올 2분기 중 직접투자로 자회사 설립 발표-델타회장, ‘델타전자와 델타항공이 베트남에서 성장 스토리 만들어 갈 것’ 자신감 보여-국제통화기금(IMF), 팬데믹 불구 베트남 2020~2021년 아세안 국가들 중 가장 높은 성장률 기록할 것 전망, 이런 사실들 태국 기업들 베트남 진출에 많은 영향 미쳐-태국 기업들, 태양광 발전소 인수 및 포장업체 인수, 온라인 쇼핑 기업 인수 등 각 지분인수 및 M&A 활발해져-태국, 현재 베트남 9위 투자국 : 549건 프로젝트로 약 108억 달러(약 13조 원) 투자. 올해 1분기 투자액 약 4천364만 달러-태국 스타크社, Thinh Phat Cables(Thipha)과 Thipha의 자회사인 Dong Viet Non-Ferrous & Plastic (Dovina)을 차례로 인수, 인수금액 미화 약2억4000만 달러 규모-1987년 설립된 Thinh Phat Cables(Thipha)社는 베트남에서 2번째로 큰 산업용 전선 및 케이블 제조기업, Dovina는 가공된 구리와 알루미늄 제조 생산 : 두 회사 모두 베트남 100대 민간기업-태국기업 스타크, 본 계약 통해 생산성과 케이블 생산능력을 높이는 것은 물론 지역 내 선도적인 전력케이블 생산업체로 우뚝. 세계적 경쟁력도 확보-2019년 9월 말 현재 Thipha와 자회사인 Dovina의 총 자산은 4조7000억 VND (미화 약 2억1000만 달러) 총 매출 및 순이익, 각각 7조1000억 VND와 3448억 VND 규모산업통상부는 5월 1일부터 할당량에 따른 쌀수출 규정을 중단하고 정상적인 쌀수출 재개를 승인하는 건의 내용을 정부에 제출. 이는 2020년 5월부터 쌀수출 운영 관리 계획 수립에 관한 보고서에 따른 내용. 구체적으로 쌀수출 사업에 관한 정부 시행령 제107호의 규정에 따라 5월 1일부터 쌀수출 관리 메커니즘을 중단하고 쌀수출을 정상화되도록 한다는 내용.국세청에 따르면 4월 26일에만 전국 세무 당국에서 5,300건이 넘는 세금 납부 연장 및 토지 임대료 연장 요청서를 받았다고 밝혔다. 이 중 5,315건은 기업으로부터, 38건은 개인으로부터 받은 요청서. 따라서 4월 26일까지 누적된 데이테에 의하면 전국에서 세무 당국에 보낸 세금 및 토지 임대료 납부 연장에 대한 요청서는 46,163건 이상이며, 이 중 연장을 요청하는 기업의 수는 46,163건이고 연장을 요청하는 개인의 수는 391건이다. 이처럼 4월 26일까지 데이터를 바탕으로 계산하면 세금 및 토지 임대료 납부 연장 요청 총 금액은 7조 3,761억 동(약 3,850억원)에 달한다.정부는 골프장 건설과 사업 투자에 관한 시행령52/2020/ND-CP를 발행했으며, 이 시행령은 2020년 6월부터 시행될 예정. 골프장은 다음과 같은 조건을 만족한 장소에서 건설할 수 있다. 먼저, 토지 이용 조건을 충족해야 한다. 그리고 성(省)의 계획, 현(縣)의 계획 및 기타 정부의 계획에 따라 사회-경제적 활동, 국방 및 안보, 환경보호를 위한 자원 개발, 공간 배치 및 발전방향과 맞아야 하며, 골프장 프로젝트 투자자 선정은 입찰법, 토지법 및 기타 관련 법령을 준수하여야 한다.-베 천연자원환경부, 현재 30일 걸린 토지이용권 증서 교부 20일 이내로..-하노이시 건설부, 건설분야 행정절차 합리화 대책을 내놓은 지 2년 만, 각종 건축허가 발행을 위한 건축설계 승인 기간 최대 29일까지 대폭 단축.. 사업주, 행정개혁 의지 높이 평가-기획건축부, 건설사업 세부계획 승인, 사업기본계획 승인 등 행정절차에 대한 처리시간 5일로 단축하노이시는 지역적, 국제적 기준에 맞는 놀이동산에 대한 투자를 요구하고 있다. 하노이 당국은 호타이 워터파크와 뉴선파크에 대한 500분의 1 규모의 세부 계획 지도를 승인해 이들 시설의 건설이 곧 시작될 수 있도록 했다. 하노이 기획건축과에 따르면, 지역 및 국제 기준에 맞는 대규모 놀이공원을 건설하는 것은 이미 시의 공원 및 화원 계획에 있다. 그러나 추진해야 할 재원 부족에 직면해 있고 시는 이를 위해 민간 자원에 기대를 걸고 있다. 하노이는 하동(Ha Dong)군 하카우(Ha Cau)의 96ha 유원지 사업을 포함하여 다양한 엔터테인먼트 사업에 국내외 투자를 촉구하고 있다.호찌민 시내 시립극장 인근 지하철 터미널이 확정돼 6년 전 착공 이후 처음으로 일반인의 관람이 가능하게 됐다. 호찌민시도시철도관리청(MOUR)은 이 터미널을 공개하면 호찌민시의 주요 사업 중 하나인 도시철도공사의 진행 상황을 주민들에게 알리는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 그러나 베트남에서 새로운 코로나로 인해 상황이 수습될 때까지 개원일은 뒤로 미뤄지게 된다. 지하철 노선 건설 패키지 1b의 프로젝트 매니저인 Le Tanh Le는 터미널이 2014년 7월 착공된 4개의 지하 층으로 구성되어 있다고 말했다. 지하 1층은 승객 대기실, 승차권 자동판매기, 자동요금징수 게이트 등을 수용하기 위한 것으로 45주년 통일기념일(4월 30일)을 맞아 대부분 마감됐다. 열차 승강장이 위치한 B2층과 B4층 건설이 가속화되고 있으며 2020년에 완공될 것으로 예상된다.-빈홈 올 1분기 세후 이익, 전년 동기 대비 2.7배 증가 : 6조8400억 VND(미화 약 2억9천100만 달러) 기록-빈홈의 금융 소득(Financial Income)도 3배 증가로 미화 3억6천5백만 달러 기록-하이퐁市, 빈홈 마리나 아파트와 빌라 판매 등 주택판매 6조5200억 VND(2억7700만 달러)로 11% 증가-빈홈 대차대조표, 자산가치 3% 상승으로 203조 VND(86억 달러) 이며, 부채는 130조 VND(55억 달러)와 72조 VND(30억 달러)로 나타나-한편, 빈홈은 베트남 최대 민간기업인 모기업 빈그룹(Vingroup) 수익의 약 절반을 차지베트남항공은 오는 5월 하노이에서 미국행 상업용 항공기 2편을 미국 국적자 전용으로 운항한다. 항공편은 2일 오전 9시 45분 출발해 현지시간 오전 10시 샌프란시스코에 도착하고, 다른 항공편은 10일 오전 6시 20분 출발해 현지시간 오후 1시 워싱턴DC에 착륙할 예정이라고 미 대사관이 발표. 운임은 승객 수에 따라 다르며 일반 편도 티켓보다 높을 수 있다면서 출발 지원이 필요한 시민들은 화요일 오후까지 대사관에 등록할 것을 요구. 최근 몇 주 동안 몇몇 동남아 국가의 유럽인들과 시민들을 송환하기 위해 몇몇 특별 항공편이 운항되었다. 베트남 항공은 지난해 9월 하노이와 호찌민시에서 미국 여러 행선지로 가는 직항편을 운항할 수 있는 승인을 받았다.-최근 호치민시 무역투자진흥센터(ITPC) · 할랄베트남센터 공동 주관한 온라인 컨퍼런스 ‘코로나19 영향에 따른 신규시장 개척’에서 베트남 기업들 글로벌 할랄 시장 진출 독려-전염병 대유행 영향, 할랄의 글로벌 공급망 붕괴, 베트남 기업들에게 신 시장 진출의 기회 반드시 잡아야-전세계 이슬람 국가들로 시장 진출위해, 이슬람 율법에 따른 엄격한 기준인 할랄 인증 획득해야-글로벌 할랄 시장 전세계 18억 명의 이슬람 교도들 연간 소비 수요 2조8천억 달러 추산-할랄 기준에 적합한 식자재로 경쟁력 있는 베트남 産 커피, 쌀, 수산물, 해산물, 향신료, 콩, 채소 등 다양하게 준비 가능-매년 무슬림 공동체 주문량 연간 340억 달러 규모 하지만, 베트남의 수출액 105억 달러에 불과,베트남 산 무슬림 시장 더 확보 가능농림축산식품부(MARD) 산하 동물보건부가 발표한 보고서에 따르면 베트남은 19개국 788개 기업의 돼지고기 및 관련 제품 수출을 허용. 또 지금까지 베트남에 돼지고기 관련 제품을 수출할 수 있는 19개국을 포함해 24개국에 육류 및 가금류 수출 허가를 내줬다. 연초부터 4월 13일까지 총 108개 지역 기업이 돼지고기와 관련 제품을 수입했다. 돼지고기 제품과 함께 1분기 1,808마리 외에 2019년 미국, 캐나다, 대만 등지에서 총 2,494마리의 사육돼지를 수입했다. 게다가 연초부터 4월 13일 사이 전년 대비 150% 증가한 78,376톤 이상의 가금류와 관련 제품을 수입. 가장 두드러진 것은 가금류의 대다수가 미국, 대한민국, 브라질, 폴란드, 네덜란드, 러시아에서 수입된 것이었다.농림축산식품부 산하 식물보호부에 따르면 호주 농무부는 최근 하노이 조사센터(Hanoi Irradiation Center)에서 예정된 리치, 망고, 롱건을 취급할 수 있도록 허가했다. 베트남 기관은 하노이 조사 센터 및 기업들과 긴밀히 협력하여 호주 요구 사항을 준수할 것이라고 말했다. 2020년 1분기 베트남은 8억 3,600만 달러 어치의 과일과 채소를 수출해 전년 동기 대비 10.9% 감소한 것으로 나타났다.-하이퐁금융부(Hai Phong Finance Department) 공시 발표, 4월 25일부터 하이퐁 港 항만 이용료 개인 계좌로 납부 가능-하이퐁금융부, 기업, 단체, 개인.. 베트콤뱅크(VietcomBank) 인터넷뱅킹 이용 항만 이용료 지불 가능 또한 수출입을 위한 세금/수수료 납부도 전자결재로 현행 은행 4곳에서 24시간(the Customs e-payment portal 24/7)지불가능. Vietcombank, Vietinbank, MB 그리고 BIDV 등-2020 White Book on Vietnamese cooperatives debuts-베 통계청(The General Statistics Office-GSO), 베트남 협동조합의 관심 분야 정부, 관리자, 연구자 등 정보요건 충족 위한 2020년 베트남 협동조합 백서 발표-베트남 협동조합 2020 백서, 2016~2018년 전국의 협동조합 발전 수준 평가하는 기초정보 범위를 중심으로 5개 섹션으로 구성-백서, 협동조합(Cooperatives)은 국가경제와 함께 중요한 경제적 요소로서 기능하고 있으며 점차 국가경제 견고한 토대로서 발전할 것이라 단언- DOW : 24,101.55 (-0.13%)- NASDAQ : 8,607.73 (-1.40%)- S&P500 : 2,863.39 (-0.52%)- STOXX600 : 341.09 (+1.68%)- 달러인덱스 : 99.87 (-0.18%)- WTI : 12.34 (-3.44%)- 미국 10년물 : 0.6129 (-4.76bp)`경제활동 재개 기대` 유럽증시 1%대 강세"문 대통령이 `미국 검사 잘해왔다`고 했다"…자화자찬하며 한국 연신 거론한국이 검사 더 많다는 기자와 설전도…백악관은 `한국보다 검사 많아` 홍보파우치 소장 "지구에서 사라지지 않을 것"미 돼지고기 공급 33% 차지하는 공장 문 닫아…돼지고기 부족사태 우려아마존, IT 공룡 중 최대 규모 채용…반독점 조사받던 구글, 정부와 협업EU, 국경 통제 완화 논의도…`직격탄` 항공업계, 감원 추진어제 282명 늘어 누적 확진 1만4천607명…사망자 426명일본의사회 "긴급사태, 지역별 해제 바람직하지 않아"일본 정부, 내달 초 긴급사태 연장 여부 판단지자체 지사들·야당 등 제기…고이케 "나는 찬성하는 입장"입시·취업과 연계된 복잡한 문제…자민당 내 부정적 의견도중앙심화개혁위서 "제도적 우위로 리스크 대비해야"이란·네팔 정상과 연쇄 통화…"중국 가장 어려운 시기 넘겨"짧은 동영상 앱인 `스낵 비디오` 선보여…"해외 기반 확대 포석"세계 최대 동영상 플랫폼 유튜브도 연내 `쇼츠` 출시 추진중국 코로나19 역유입 강화 조치에 한중 노선 제한 지속공무원 재택근무 끝내고, 도서관·박물관 등 공공시설 재개장입경 통제도 일부 완화…노동계·재야단체, 시위도 재개 조짐법무장관 발언에 야당 강력 반발 "일국양제 근간 무너뜨려"법관의 시위대 비판·`민감한` 대입시험 문제 등도 논란로이터, 소식통 인용 보도…"식량·무역 관련 논의 목적"대북 소식통 "확인된 바 없어"…화물열차 단둥서 北에 연일 들어가""예산 60% 규모…외화 회수하려 국유기업·`돈주`에 판매"금융전문가 토머스 번 코리아소사이어티 회장 포린폴리시 기고봉쇄·젊은 인구·날씨 등 여러 해석…"통계에 빠진 사망자 많을 것"임시 일용직 12만명 줄어 직격탄3월 근로자 수 사상 첫 감소학원강사·학습지 교사 등 교육서비스업도 11만명 줄어대면 서비스업 타격 커…무급휴직·정년퇴직 등도 급증해고·계약 종료 등 비자발적 이직 59만명 달해국무회의서 "지금은 경제 전시상황""유죄 판결로 롯데 기업 평판 훼손돼"…롯데지주 "혼란 가중 의도"CNN 인터뷰서 "태양절 불참 이례적…정확한 상태는 가족·측근만 알 것""밤에 김정은 없는 장소에 전깃불 켜놓아 미국 위성 눈속임도"전경련, 증권사 센터장 등 설문1위는 바이오·헬스케어 분야"폭넓은 선제적 규제개혁 필요"대체지로 떠오르는 베트남IMF, 베트남 성장률 2.7% 전망기업들, 中서 공급망 다변화하자베트남이 최대 수혜국으로신뢰의 위기…WM 시장이 무너진다라임·디스커버리 등 사모 대체투자 펀드 도미노 부실신규펀드 `실종`…자산가들 떠나고 PB들도 개점휴업건산연, 입국 제한 해제 등 필요`이만희 탈루 의혹` 등 자료 확보국내 최초 최고 권위의 베트남 아세안 진출 최고경영자과정 제4기 (2020.6.9 - 11.24 해외연수 포함 6개월과정)베트남 아세안 지역, 산업 금융 IT 유통 건설 개발 부동산 투자·진출의 원스톱 솔루션!!유은길기자 egyou@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지