머라이어 캐리

영화 Accidental Hero 포스터

힘들고 지친 마음에 용기를 주는 이 노래는 ‘머라이어 캐리(Mariah Carey)’의 명곡 [Hero]입니다. 누구나 영웅을 혹은 영웅이 되기를 원하지만, 삶이 그렇게 만만치는 않지요. 하지만 용기만 있다면 누구나 영웅이 될 수 있다고 믿습니다. 그래서 오늘은 ‘영웅’과 관련된 영어 표현을 알아보도록 하겠습니다.우선 다들 아시는 것처럼 ‘영웅’은 영어로 hero라고 합니다. 하지만 ‘(소설, 영화) 남자 주인공’이란 뜻도 있어서 ‘여자 주인공’은 heroine이라고 한답니다. 그런데 hero가 속어로 ‘샌드위치’라는 뜻도 있어서 italian hero라는 표현은 ‘이탈리아 샌드위치’를 뜻하는 말이랍니다.그리고 great man 역시 ‘위대한 사람’ 혹은 ‘영웅’이란 뜻으로 사용할 수 있는데, 이외에도 ‘거물’을 뜻하는 표현은 많답니다. 우선 ‘실업계의 거물’을 가리키는 말로 tycoon이라는 단어를 종종 사용하는데, 이 단어는 ‘다이쿤(大君): 도쿠가와 바쿠후의 쇼군(將軍)에 대한 외국인의 호칭’에서 온 말이랍니다.그런데 요즘은 ‘재벌’이란 단어로 conglomerate 대신 chaebol을 쓰기도 한답니다. 네, 맞습니다. 이 단어는 우리말 ‘재벌’이 영어에 편입된 사례랍니다. 우리 학생들이 tycoon이 되는 것도 좋고, chaebol이 되는 것도 좋겠지만 진정한 hero가 되기를 진심으로 바랍니다.그런 의미에서 끝으로 [리틀 빅 히어로]라는 영화를 추천해드립니다. 이 영화의 원제는 [Accidental Hero]로, 말 그대로 우연한(accidental) 기회에 영웅이 되는 이야기를 그린 코미디 영화입니다.평범하고 초라한 사람도 누군가에게는 영웅일 수 있다는 메시지를 주는 참 재밌으면서도 감동적인 영화인데, 오늘도 열심히 살아가는 ‘작지만 큰 영웅(Little Big Hero)분들’의 매일매일을 진심으로 응원합니다.May the force be with you~!!!