베트남, 하노이·호찌민 도시봉쇄 준비‥지방 부동산시장은 `활기`/유가 10달러대 `초읽기`·마이너스 거래까지 - <KVINA 한줄뉴스>

[한경 K-VINA]가 전하는 베트남·글로벌 비즈 <한줄뉴스>입니다.(2020년3월31일)

<베트남 비즈>

* 베트남 공안부, SNS에 가짜뉴스 게시 20세 남성 벌금 1천만 동(VND)





* 베트남 가짜뉴스 유포자 모조리 찾아낸다





* 베 보건부, 코로나19 확산 상황 WHO 규정 전염병 6단계 중 3단계 진입 발표

* 베트남 총리, 하노이와 호치민에 도시 록다운 시나리오 준비 요청

* 베트남 대도시서 미착용 마스크 외출시 2십 만동 벌금형





* 베트남, 코로나 확산 위험 줄이기 위해 복권 폐쇄





* Quang Ninh(꽝닌), 버스 및 택시 일시 중지





* 코로나 19 누적확진자 194명





* 2021~2030년 하노이 도시계획 수립 준비, 2045년까지 전망





* 2020년 1분기, 공적자금 상환액 증가





* 기업, 면마스크 수출 촉진 희망





* 중국으로의 철강 수출, 급격히 증가





* 베트남, 라오스와 캄보디아에 각각 $100,000 상당의 의료장비 제공





* 코로나19에도 지방 부동산 시장은 뜨겁게 달궈







* 하노이 한인회, 코로나19 관련 공지(3월 29일 23:20)





* 베트남 최대병원서 코로나19 확진 속출…한국 진출기업도 비상





* "베트남서 코로나19 의심 美여성, 병원서 도주했다 붙잡혀"





<글로벌 비즈>

* "이번주에도 반등?" 글로벌 증시 강세…유가 10달러대 `초읽기`





* 국제유가 18년 만에 20弗 깨졌다





* 원유시장 `마이너스 거래` 출현…"재고 처리니까 돈받고 사갈께"





* 30%대 실업률에 20%대 역성장?…미국 경기 급강하 `경고음`

* 美 상업용 모기지 연쇄 부도 조짐…금융위기





* "현금 확보해 위기 장기화에 대비하자"…벅셔해서웨이·디즈니·화이자도 회사채 발행





* JP모건 "위험자산, 최악 넘겼다…2분기에 지금보다 비싸"





* 미국 코로나19 환자, 15만명 넘어…환자 1천명 넘는 주 23곳





* "대재앙" 경고에 트럼프 후퇴…"美 사회적 거리두기 4월말로 연장"





* 우승 상품이 두루마리 휴지?…美골프대회 `코로나 진풍경`

* "유럽내 한국기업 90%, 코로나 피해 심각…매출하락·운송애로"





* 폼페이오 "북 지도부와 마주앉길 희망…인도적 지원 직접 제안"





* "북한, 중국 국경 봉쇄 일부 풀어"…주민 불만 때문?





* 중국서 고개드는 코로나19 재확산 우려…또 문 닫은 동방명주

* 中인민은행 역레포 금리 추가 인하…코로나19 충격 대응





* 中 진단키트·마스크 `불량`…유럽서 대규모 리콜사태





* `사드 보복 상징` 중국 선양 롯데백화점 폐점 결정





* 코로나19에 10여일새 홍콩 고급 아파트 임대료 20% 급락





* 2020도쿄올림픽, 내년 7월 23일 개막 `불안한` 확정





* 日 대형 제조사 절반 이상 "美공장 가동 중단…올해 생산 줄일 것"





* 일본 코로나19 확진 70여명 늘어…전체 감염자 2천677명





* 코로나19 확산 막아라…일본, 한국·미국·중국 체류 외국인 입국거부 예고





* 러시아 국경 전면 폐쇄…모스크바市 자가격리 명령





* 인도 뉴델리, 봉쇄령 후 공기 맑아져…확진자는 1천명 돌파





* 캄보디아도 쌀 수출 중단…코로나19 누적확진 107명





* 라오스도 코로나19 확산 우려에 사실상 국가 봉쇄령





<관련 국내 뉴스>

* "올해 韓 성장률, 최악땐 -12.2%"





* "코로나 지원금 누가 받나" 혼란 큰데…정부 "자산기준은 못 정해"





* 무급휴직자·특수고용직 등에 50만원씩 두 달 현금 지급





* 삼성·LG전자 러시아 공장 셧다운





* 코로나19 이후 증시 키워드는…언택트·초격차 기술력·풍부한 현금





* `언택트 소비` 확산…온라인 유통 매출 34% 급증





* 가정위생 관심 급증…7조 홈케어 시장 `쑥쑥`





* 코로나에 집 근처만 다녀…스타일 사는 `동네패션` 뜬다





* 한국경제TV·한국외대 `2020 베트남·아세안 최고위과정` / `베트남어 초·중급 과정` 모집





한국경제TV 핫뉴스

-`14일간 호치민市 봉쇄` 허위 정보 게시한 혐의-18개의 계정도 면밀히 확인 중, 위법 발견시 강력한 법 조치 예고-지난 1월부터 3월 15일까지 총 44명, 2억 동(VND) 벌금형 부과-보안부 통계, 지난 수 년간 허위정보 654건 적발, 146명 행정위반 처분-3월 30일 기준, 2단계에서 불과 2주만에 3단계로 진입-WHO 3단계란? 다수의 사람들 전염병에 감염된 상태-보건부 차관, 3가지 요인으로 전염 확대. 해외유입 70%, 조기검진과 빠른격리 필요, 의료시설 감염-Vietnam’s prime minister asked Hanoi and HCMC on Sunday to review and update Covid-19 plans to “ensure readiness for city lockdown scenarios.”-푹 총리, 모든상황과 가능성 열어두고 자원, 특히 식량 확보와 의료용품 가격인상 철저 감시-지난 주말, 마스크를 미착용 오토바이 운전자 23명 적발. 2십 만동 벌금 부과-다낭, 미착용 마스크 카페 손님과 주인에게 각각 2십 만동 벌금도 부과베트남은 코로나바이러스 확산을 막기 위해 4월 1일부터 15일간 모든 복권을 정지한다.Nguyen Xuan Phuc총리는 복권, 게임, 카지노와 관련된 모든 활동을 일시적으로 중단하자는 재무부의 제안을 승인했다.오는 30일부터 4월 15일까지 Quang Ninh(꽝닌)지역 버스·택시운항 서비스가 전면 중단된다.직원 수송의 경우 생산 활동을 보장하기 위해 정상적으로 업무를 수행하지만 차량 탑승자의 수를 제한, 예방 및 예방에 관한 규정을 엄격하게 준수해야 한다.3월 30일 아침에 보건부는 7건의 코로나 19 확진이 추가되었고 신규 확진자들이 모두 바익마이(Bach Mai)병원에 서비스를 제공하는 쯔엉시잉(Truong Sinh)이란 업체의 직원들이라고 밝혔다. 퇴원한 25명을 포함하여 총 28명이 완치 판정을 받았고 많은 의료 시설에서 치료를 받고 있는 65명의 환자는 한 번에서 세 번으로 음성 판정 결과가 나온 것으로 알렸다.Nguyen Duc Chung 하노이 인민위원장은 2020년 3월 26일에 63/KH-UBND 계획에 서명했다.이로써 하노이시는 2021~2030년까지 도시 계획 수립을 위한 준비작업을 진행한다.이 계획은 도시의 인프라 개발, 자원 사용 및 환경 보호와 관련하여 사회 경제적 활동, 국방 및 안보의 공간을 마련하고 분배하는 것을 목표로한다.통계청 (General Statistics Office)에 따르면 집행된 전체 사회투자자본이 현재 367조 9,000억 동으로 같은 기간보다 2.2% 증가해 국내총생산(GDP)의 31%에 이를 것으로 추산했다.산업통상부에 따르면 이 기관이 최근 베트남 섬유 및 의류 협회, 주베트남 일본 대사관 및 여려 기업들에 의해 면마스크 수출 및 수출하기에 겪는 어려움에 관련한 문의를 받았다.. 현재 생산량에 관련하여 매달 베트남의 섬유 및 의류 산업은 약 1억 5천만~2억 여개의 면마스크를 생산할 수 있다고 결론. https://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/don-ha-ng-may-ma-c-bi-hu-y-viet-nam-muo-n-xua-t-kha-u-trang-va-i-629020.html 베트남 관세청의 최신 정보에 따르면 3월의 첫 15일 동안 297,018톤의 강철을 수출하였으며 총 수출액은 1억6,500만달러 이상이었다고 발표. 이로써 연초부터 총 150만톤, 총 수출액은 3.8%로 증가하여 8억1,500만달러에 달하였지만 2019년 동기 대비로는 거의 10% 감소.-푹 총리, 요청시 의료 전문가도 보낼 것-라오스, 캄보디아와 더불어 국경안보를 유지하는데 베트남 지속적 협력-캄보디아에 격리되어 있는 베트남 국민 송환위해 협력할 의사 있어코로나19 역풍으로 인해 오히려 부동산 시장에서 많은 프로젝트에 대한 투자자를 지원하는 정책과 메커니즘을 갖고 투자를 촉진함에 따라 지방 시장은 여전히 새로운 공급에 대한 호황을 누리고 있다.올해 초 2개월여 동안 대기업 부동산업체들은 모두 하노이와 호찌민 두 주요 시장에서 사업 개발 계획을 서둘러 내놓고 있다.2020년초 빈그룹(Vingroup), 노바랜드(Novaland), 남롱(Nam Long), 또는 덧싸잉 그룹(Dat Xanh Group)과 같은 대규모 부동산 기업들은 주요 큰 시장의 영역 외에 많은 새로운 프로젝트를 시작했다.이와 함께 빈즈엉(Binh Duong), 바리아 붕따우(Ba Ria-Vung Tau), 판티엣(Phan Thiet), 롱안(Long An), 동나이(Dong Nai)의 지역 부동산 시장에도 활기가 돌고 있다.또한 지방 시장에서는 지방자치단체가 기업에게 기회를 주는 다양한 정책을 통해 도시지역 사업의 투자를 촉구했다.지방에서는 산업단지가 점점 더 많이 등장하므로 수많은 근로자가 증가되었고 이에 따라 근로자들의 저렴한 가격 주택에 대한 수요가 증가됐다.전문가들은 앞으로 포로젝트 개발자들이 지역 부동산 시장을 확대할 기회를 놓치지 않을 것이며 각 지방들의 모습을 점차 바꾸게 되며 새로운 바람을 몰고 올 것으로 분석하고 있다.-푹 총리, 주요 5개 도시, 지역특성 맞는 방역 강화 지시 및 방역 긴급상황, 계엄령 조치 등 상황에 대처 가능하도록 인원, 수단, 야전 병원, 식품자원 등 조건을 마련하라-도시 노동자, 안정적 사회 생활 보장 방안책 준비 지시-하노이와 호치민 등 주요 2개 도시전체를 봉쇄할 경우까지 대비할 것을 지시. 식품과 각종 자원들 미리 준비도- DOW : 22,327.48 (+3.19%)- NASDAQ : 7,774.15 (+3.62%)- S&P500 : 2,626.65 (+3.35%)- 달러인덱스 : 99.18 (+0.83%)- WTI : 20.09 (-6.60%)- 미국 10년물 : 0.7264 (+5.18bp)뉴욕증시 3%대·유럽증시 1%안팎 상승…`사회적 거리두기` 美연장에 긍정 반응`침체 시그널` 국제유가 또 폭락…18년만의 최저치WTI 한때 배럴당 19.92弗지역 연은 "실업률 32%선 치솟을 것"…옐런 "2분기 성장률 -20%대 전망"자택 대피에도 확산세 여전…백악관 당국자 "시골도 코로나19 대비해야"뉴욕 센트럴파크에 임시병원…미 해군 병원선 뉴욕 도착생필품 대란으로 `귀하신 몸`우승자 버냄 "특별한 선물"무역협회 브뤼셀지부 긴급 설문…유럽 내 코로나 진정 예상시기 6월`미와 대화의욕 접었다` 북 비난 성명에도 비핵화 대화 의지 강조"충분한 진전 만들 때까지 대북 제재는 계속"…최대압박 기조 재확인북, 코로나19 투명한 정보공개 거론…"한국 코로나19 대응 박수받아야"아사히신문 보도…`태양절` 축하물자 조달 때문일 수도"열흘전께 북한행 트럭 목격"…상황 안정되면 국경 열 가능성중국 정부 판단 달라졌나…전국 주요 관광지 다시 문 닫아우한 봉쇄해제 앞두고 `무증상 감염` 우려 급고조…극장 재개 방침도 번복상하이 등 대도시 개학 기약 없어…베이징, 4월 13일 `온라인 수업` 시작7일물 2.40%→2.20%로 인하…8조원대 유동성 공급기준금리도 인하도 관측…"금리 더 내리겠지만 속도와 폭 제한""4월 30일 폐점…건물·부지 매각 등 협상 진행 중"IOC 임시이사회 승인…코로나19 수습 여부, 새 변수 될 수도고이케 도쿄도 지사 "안전한 대회 될 수 있게 새롭게 준비"도쿄도 지사 "환자 급증시 올림픽 선수촌아파트 활용할 수도"공장 가동 중단 등으로 오염 줄어…네팔, 국가봉쇄령 1주 연장日 노무라, 전망치 큰폭 하향조정무디스 등 기관들도 줄줄이 낮춰4월 BSI 전망 59.3 `공포 수준`中企 경기전망지수도 역대 최저국민 70%에 9.1兆 준다는데…대상은 `깜깜이`지역화폐로만 제한해 소비자들 불편언제 지급하고 언제까지 써야하는지 못 정해취약계층 피해 최소화보험설계사·캐디 등도 혜택…20만명 우선 지원휴업 중인 노인일자리에 활동비 27만원 先지급소득 하위 40%, 건강보험료 3개월간 30%씩 감면한국타이어 국내 공장도 멈춰삼성전자·카카오·삼성바이오로직스삼성證, 국내 유망 주식 3개 꼽아"위기 이후 승자 독식 강화될 것"재택근무 늘고, 자녀들도 집에서 온라인수업가전제품·매트리스 등 살균배수관처럼 숨은 곳도 청소웰스, 1분기 고객 3배 급증코웨이의 매트리스 렌털도 늘어원마일웨어 판매 급증외출 자제하는 집콕족 늘며마트·편의점 갈 때도 스타일 챙겨국내 최초 최고 권위의 베트남 아세안 진출 최고경영자과정 제4기 (2020.5.12-11.17 해외연수 포함 6개월과정)베트남 아세안 지역, 산업 금융 IT 유통 건설 개발 부동산 투자·진출의 원스톱 솔루션!!유은길기자 egyou@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지