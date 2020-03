싱어송라이터 가호, 묵직한 울림과 폭발적인 감성이 담긴 ‘A song for you’ 27일 발매

한국경제TV 핫뉴스

싱어송라이터 가호가 27일 오후 6시 더블 싱글 ‘A song for you(어 송 포 유)’를 발매한다.발매 전부터 폭발적인 고음이 담긴 티저로 기대를 모은 이번 더블 싱글에는 동명의 타이틀곡 ‘A song for you’와 ‘Beautiful’ 두 곡이 수록됐으며, 가호가 직접 작사, 작곡을 맡았다.타이틀곡 ‘A song for you’는 가호의 묵직한 울림과 폭발적인 감성이 담긴 곡이다. 인트로의 아카펠라 코러스와 함께 후반부 기타 사운드가 곡을 한층 더 풍성하게 만들어주며, 가호 특유의 가성이 더해져 곡의 분위기를 극대화했다.수록곡 `Beautiful`은 드라마 OST를 듣는 듯한 드라마틱 한 전개가 인상적인 곡이다. 가호가 천국에 대한 상상을 통해 영감을 얻은 이 곡은 점진적으로 변화하는 사운드를 통해 지루함이 느껴지지 않으면서 후반부 가호의 화려한 가성이 어우러져 곡의 매력을 한껏 끌어올렸다.앞서 공개된 티저 영상에는 텅 빈 공연장에서 홀로 피아노를 연주하며 노래를 부르는 가호의 모습이 모노 톤으로 담겨 쓸쓸한 감성을 자극한다. 이와 함께 서정적인 피아노 선율로 시작된 노래는 점점 더 웅장하게 고조되면서 후반부에는 가호의 폭발적인 고음이 더해져 귀를 사로잡는다.가호는 최근 가창자로 참여한 JTBC 금토드라마 ‘이태원 클라쓰’ OST Part.2 ‘시작’이 눈부신 역주행 그래프를 그리며 멜론을 비롯해 각종 음원 사이트의 차트 1위에 등극했다. 국내 음원 차트 외에도 중국, 베트남 등 해외 차트에서도 최상위권에 오르면서 앞으로의 행보가 기대되는 뮤지션으로 관심을 모았다.가호는 데뷔 전 SBS 드라마 `당신이 잠든 사이에`에서 배우 이종석이 부른 OST `내게 와` 작곡을 시작으로 다양한 드라마 OST에 참여하면서 이름을 알렸다. SBS 수목드라마 `황후의 품격` OST `끝이 아니길`, MBC 수목드라마 `내 뒤에 테리우스` OST `그렇게 가슴은 뛴다`, `시간`의 동명의 OST `시간` 등 차세대 OST 기대주로 주목을 받고 있다.OST 참여 외에도 가호는 지난해 격정적이고 드라마틱 한 전개가 돋보이는 싱글 `FLY`를 통해 현실의 답답함에 지친 사람들에게 용기와 위로를 건넸고, 스타일리시한 일레트로닉 사운드의 싱글 `Pink Walk`로 다양한 스타일에 대한 가호의 음악적 소화력을 확인시켜줬다.한편, 가호는 27일 더블 싱글 ‘A song for you’ 발매 1시간 전인 오후 5시에 틱톡(TikTok)을 통해 약 1시간 동안 랜선 라이브를 진행한다. 코로나19가 전 세계적으로 확산됨에 따라 외부 활동을 자제하는 시기인 만큼 랜선 라이브를 통해 신곡 프리뷰 및 이태원 클라쓰 OST 비하인드 토크 등 팬들과 다양한 이야기를 나눌 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지