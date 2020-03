추화정, 25일 ‘쇼! 챔피언’서 신곡 ‘On My Own’ 라이브 무대 최초 공개

한국경제TV 핫뉴스

가수 추화정이 '쇼! 챔피언'에서 신곡 'On My Own' 라이브 무대를 최초 공개한다.추화정은 25일 오후 MBC M, MBC 에브리원에서 동시 방송되는 '쇼! 챔피언'에 출연해 신곡 'On My Own(온 마이 온)' 무대를 꾸민다.이날 추화정은 신곡 'On My Own'을 통해 청아한 음색과 매력적인 사이다 보컬, 한층 업그레이드된 가창력으로 음악팬들의 눈과 귀를 사로잡을 계획이다.신곡 'On My Own'은 꿈을 꾸는 모든 이들에게 전하는 힘찬 메시지와 어제의 힘들고 아팠던 기억들은 감싸 안아주고, 새로운 오늘을 긍정적이고 맑은 눈으로 바라보며 자신의 소신대로 걸어 나가겠다는 마음을 담은 팝&락 장르의 곡이다.이번 신곡은 추화정이 직접 작곡에 참여해 음악적 역량을 과시했으며, 워너원, 갓세븐, 몬스타엑스와 JTBC 드라마 '스카이 캐슬' OST 'We All Lie(위 올 라이)' 등을 작업한 정성민 작곡가가 프로듀싱을 맡아 퀄리티를 높였다.추화정이 출연하는 '쇼! 챔피언'은 25일 오후 6시 MBC M, MBC 에브리원에서 확인할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr