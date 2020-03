`꿈꾸라` 퍼플레인, DJ 박경과 특별한 인연 공개+라이브 극찬까지

한국경제TV 핫뉴스

밴드 퍼플레인의 마성의 매력에 DJ 박경도 반했다.퍼플레인(채보훈, 김하진, 양지완, 이나우, 정광현)은 지난 12일 방송된 MBC FM4U `박경의 꿈꾸는 라디오`에 게스트로 출연했다.앞서 퍼플레인은 지난 10일 `정오의 희망곡`, 11일 `아이돌 라디오`에 이어 `박경의 꿈꾸는 라디오`까지 MBC 라디오에 3일 연속 출연하며 일취월장한 예능감을 자랑했다.퍼플레인 멤버들은 "평소 라디오를 해보는 게 꿈이었는데 3일 연속으로 해보니 직업 체험하는 느낌이 들더라"라고 말해 웃음을 자아냈다. 정광현은 "DJ분들이 재밌게 해 주셔서 즐겁게 하고 있다"고 덧붙였다.이어 채보훈은 "저희는 특별하게 누가 리더라고 정하지 않고 각자 스스로 리더를 하고 있다"라며 독특한 팀 운영 방식을 설명했다.이날 퍼플레인은 가인의 `Paradise Lost`와 오아시스의 `Stop Crying Your Heart Out`, 윤도현X하현우의 `흰수염고래` 등을 밴드 라이브로 선보였고, DJ 박경은 "너무 멋지다. 공연장에서 봤으면 한층 더 소름이 돋고 멋졌을 거 같다. 진짜 반했다"며 칭찬을 아끼지 않았다.양지완은 "하진이와 엑시즈 활동 당시 음악방송에서 블락비를 봤다. 에너지 넘치는 그룹이라서 멋져 보였고, 박경 씨가 대기실에서 저희를 따뜻하게 맞아줘서 인상 깊었다"며 박경과의 특별한 인연을 언급했다.끝으로 퍼플레인은 "첫 번째 싱글 `The King Must Die`는 선공개곡으로 발표한 곡이고, (음악) 작업을 계속하고 있다. 조만간 좋은 모습으로 멋진 앨범 들고 와서 활동하겠다"며 다음 활동을 예고해 기대를 높였다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지