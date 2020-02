베리베리, 드라마 ‘이태원 클라쓰’ OST 9번째 주자 출격…‘With Us’ 29일 발매

한국경제TV 핫뉴스

베리베리가 JTBC ‘이태원 클라쓰’의 9번째 OST 주자로 출격한다.베리베리가 가창에 참여한 JTBC 금토드라마 ‘이태원 클라쓰’ OST `With Us (위드 어스)’가 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. `With Us (위드 어스)’는 인트로부터 시작되는 무게감 있는 피아노 선율과 몽환적인 기타 사운드로 이뤄진 발라드이다.`With Us (위드 어스)’는 힘 있는 비트 위에 베리베리의 풋풋하고 감성적인 보이스가 어우러져 곡 전반에 걸쳐 어둠과 밝음이 공존하는 복합적인 무드를 연출, 힘든 미래가 다가온다 해도 함께하면 버틸 수 있다는 희망이 담긴 가사가 인상적인 곡으로 베리베리의 보이스가 드라마 몰입도를 높일 예정이다.데뷔 때부터 작사·곡은 물론 영상 콘텐츠 편집까지 진행, `크리에이티브돌`로서 면모를 과시하며 최근 세 번째 미니앨범 ‘FACE ME’ 활동을 성공적으로 마무리 한 베리베리는 앞서 보컬라인인 민찬, 계현, 연호가 데뷔 후 처음으로 MBC ‘어쩌다 발견한 하루’ OST `My Beauty (마이 뷰티)’ OST에 참여, 해당 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 550만 뷰를 돌파하며 OST계 신흥 강자로 주목을 받고 있다.한편, 베리베리가 합류해 `With Us (위드 어스)’로 보는 재미는 물론 듣는 재미까지 배가시킨 JTBC 금토드라마 ‘이태원 클라쓰’는 통쾌한 재미와 깊은 공감을 선사, 웹툰 마니아들의 뜨거운 사랑을 받은 동명의 웹툰을 원작으로 한 드라마로 매주 금, 토 밤 10시 50분 방송된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지