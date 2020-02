케빈오, 짙은 감성 묻어나는 `애니타임, 애니웨어` 티저 깜짝 오픈

한국경제TV 핫뉴스

싱어송라이터 케빈오가 새로운 감성으로 팬들을 만난다.소니뮤직엔터테인먼트코리아는 지난 18일 오후 케빈오의 공식 유튜브 채널에 신곡 `Anytime, Anywhere` 컴백 티저를 공개했다.영상 속에는 미국 뉴욕의 이국적인 풍경과 함께 케빈오 특유의 감미로운 목소리가 담겼다. 특히 기타와 어우러지는 케빈오만의 짙은 감성에 벌써부터 뜨거운 반응이 이어지고 있는 상황이다.신곡 `Anytime, Anywhere`는 자주 만나지 못하는 가족들을 생각하며 만든 케빈오의 자작곡으로 알려졌다. 가족들이 살고 있는 미국 뉴욕에서 뮤직비디오를 촬영했으며, 실제 친동생도 출연한다는 귀띔.앞서 JTBC 슈퍼밴드에서 독보적인 비주얼과 음악성으로 대중을 사로잡았던 케빈오인 만큼, 컴백 소식에 남다른 기대가 모인다.한편 케빈오는 신곡 발매와 앙코르 콘서트 공연 준비에 한창이다. 그는 오는 29일 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 `Here & Now: Anytime, Anywhere`를 개최하며, 티켓링크와 예스24에서 티켓 예매가 진행 중이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지