블랙식스, ‘Call My Name’ 티저로 뽐낸 강렬한 비주얼…놓치지 않은 ‘6人 6色 개성’

보이그룹 블랙식스(BLACK6IX)가 치명적인 매력을 뽐내고 있다.지난 9일 오후 블랙식스 공식 SNS 채널을 통해 타이틀곡 ‘Call My Name’(콜 마이 네임) 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다.공개된 영상 속 블랙식스는 타오르고 있는 태양을 배경으로 보기만 해도 열기가 느껴지는 강렬한 콘셉트를 예고하고 있는 가하면, 6인 6색 개성이 넘치는 스타일링으로 시선도 사로잡고 있다.특히 블랙식스는 물오른 비주얼을 한껏 뽐내고 있는 건 물론, 베일을 벗을 ‘Call My Name’의 화려한 퍼포먼스까지 자랑해 컴백에 대한 팬들의 기대치를 더욱 키우고 있다.활동마다 신선한 변신을 거듭하고 있는 블랙식스는 두 번째 미니앨범 ‘Nice to meet you’(나이스 투 미트 유)를 통해 다채로운 매력도 선보일 예정이다.블랙식스는 현재 컴백 준비에 한창이며, ‘Nice to meet you’는 오는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지