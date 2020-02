더보이즈, 켄지-팝타임 등 참여 새 앨범 ‘REVEAL’ 하이라이트 메들리 공개

한국경제TV 핫뉴스

10일 컴백하는 그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 새 앨범 음원 일부를 최초 공개했다.더보이즈는 3일 0시 공식 SNS 및 유튜브 채널 등지를 통해 첫 정규 앨범 ‘리빌(REVEAL)’의 수록곡 하이라이트 메들리 영상을 공개하고 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다. 공개된 영상에서는 앨범과 동명의 타이틀 곡 ‘리빌’을 포함, 총 9개 트랙 신곡 일부가 최초 공개되며 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.특히 이번 엘범 ‘리빌’은 더보이즈의 데뷔 첫 ‘정규앨범’답게 세계적 수준의 유명 프로듀서 라인업이 대거 참여해 놀라움을 더한다.이번 앨범에는 유명 작곡가 켄지(Kenzie)를 비롯해 팝타임(Poptime), 신혁, JQ, 이주형(MonoTree) 등 K팝씬의 대표 프로듀서들은 물론 Sean Alexander, Drew Ryan Scott 등 글로벌 프로듀서진 역시 다수 포진되어 더보이즈의 새로운 음악적 서사를 완성하는 작업에 힘을 보탰다.여기에 데뷔 이후 매 앨범 작사, 작곡에 참여해 온 멤버 선우, 에릭이 또 한번 정규 앨범 내 다수 트랙에 이름을 올려 눈길을 모은다. 상연, 제이콥, 케빈 또한 처음으로 작곡에 참여, 더보이즈만의 개성과 진정성을 강화하는 작업에 힘을 쏟았다.이 중 타이틀 곡으로 낙점된 ‘리빌’은 ‘Down for your love’ 라고 반복되는 짧은 후렴구만으로도 듣는 이들의 귀를 중독적으로 사로잡으며 더보이즈의 확 달라진 ‘반전 변신’을 실감케 한다.앞선 미니3집 수록곡 ‘자각몽’을 통해 한 차례 더보이즈와 호흡을 맞춘 글로벌 프로듀서 Drew Ryan Scott 등이 참여한 이 곡은 강렬한 ‘늑대소년’으로 변신한 더보이즈의 양면적 소년미를 예고하며 이번 컴백에 대한 기대감을 한껏 높이고 있다.이번 앨범에서는 더보이즈가 선보이는 최초의 ‘유닛곡’ 역시 베일을 벗는다.퍼포먼스 유닛과 보컬 유닛으로 나뉜 더보이즈 멤버들은 각각 수록곡 ‘흔적(Scar)’과 ‘시간의 숲(Goodbye)’을 선보이고 완전체를 넘어 멤버 각자가 지닌 장점을 극대화하는 색다른 매력을 선사한다. 공개된 하이라이트 메들리에서는 아직 유닛 멤버가 공식적으로 공개되지 않은 만큼, 어떤 조합의 유닛이 모습을 드러내게 될지 팬들의 궁금증을 더하고 있다.이 밖에도 정규앨범 시작을 알리는 첫 트랙 ‘Ego’를 비롯해 히트 작곡가 켄지와 호흡을 맞춘 ‘Shake You Down’, 서정적이면서 유니크한 사운드의 ‘Salty’ 등의 트랙에서는 더보이즈의 한층 성장한 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있다. 여기에 특유의 소년미를 담은 ‘환상고백’, 앞선 앨범 수록곡들을 통해 이어온 ‘꿈(夢)’ 시리즈의 연장선 ‘Wings(胡蝶夢)’, 멤버 전원 작사-작곡에 참여한 팬송 ‘Spring Snow’ 등 총 9개 트랙이 수록되어 리스너들을 찾을 전망이다.한편 더보이즈의 첫 정규앨범 ‘리빌(REVEAL)’은 오는 10일 오후 6시 멜론을 포함한 주요 온라인 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지