티스테이션, "타이어 사면 다양한 경품이"

한국타이어앤테크놀로지가 티스테이션에서 '새해맞이 히트상품 이벤트'를 진행한다고 30일 밝혔다.행사 대상 타이어는 승용차용 타이어 '벤투스 S2 AS', '벤투스 V2 AS', '벤투스 S1 에보3', '키너지 4S 2' 4종과 SUV 타이어 '벤투스 S2 AS X', '다이나프로 HL3' 2종 등 총 6종이다. 티스테이션 온∙오프라인 매장을 통해 타이어 4개 구매시 2만원 상당의 스타벅스 모바일 상품권 혹은 무릎담요, 넥워머, 성애제거기, 핫팩 등으로 구성된 겨울용품 키트를 지급한다.뿐만 아니라 해당 상품을 KB국민카드, 삼성카드, 씨티카드로 결제하면 2만원 상당의 모바일 주유권 혜택도 함께 받을 수 있다. 여기에 티스테이션닷컴을 통해 타이어 4개 구입 시 매장에 방문하지 않아도 타이어 교체가 가능한 '픽업&딜리버리' 서비스를 1,000원에 제공하며 구입 후 온라인 리뷰를 작성하면 스타벅스 상품권 1만원권을 준다.김성환 기자 swkim@autotimes.co.kr