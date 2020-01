‘2월 컴백’ 방탄소년단, 새 앨범 `MAP OF THE SOUL : 7` 컴백 트레일러 ‘Shadow’ 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 방탄소년단의 컴백 트레일러 'Shadow'가 공개됐다.방탄소년단은 10일 0시 빅히트 공식 SNS 채널을 통해 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'의 컴백 트레일러 'Interlude : Shadow'를 공개했다.주인공을 맡은 슈가는 강렬한 래핑과 제스처를 선보이며 방탄소년단의 멤버로서 거둔 성공에 따른 책임감과 두려움을 솔직하게 풀어냈다.컴백 트레일러에는 무대를 펼치는 슈가와 함께 슈가의 다양한 자아와 욕구가 의인화된 군중이 등장한다. 군중 속의 슈가, 거울에 둘러싸인 슈가 등 시각적 효과를 극대화한 장면을 연출하기 위해 모션 컨트롤 카메라, VFX 등 특수한 촬영 기기와 효과가 사용됐다.특히, 슈가에게 천천히 달려드는 군중의 모습을 초고속 카메라와 그린 스크린을 활용해 극적으로 표현함으로써 영상의 몰입도와 긴장감을 더했다.'Interlude : Shadow'는 이모 힙합(Emo Hip hop) 장르를 기반으로 웅장하면서도 아련한 느낌을 주는 곡이다. 2013년 9월 발매한 'O!RUL8,2?' 앨범의 인트로 'O!RUL8,2?'의 악기들을 샘플링해 만들었다.방탄소년단은 오는 2월 21일 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'을 발매한다. 앨범 발매에 앞서 1월 17일 선공개곡을 예고해 전 세계 팬들의 기대를 한껏 높이고 있다.