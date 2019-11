베이비본죽 to go먹고, 아기사진 공모전 개시

한국경제TV 핫뉴스

- ‘아기 사진공모전, 이유식 먹방 요정을 찾아라! 11월 17일까지 인스타그램을 통해 접수본죽이 만든 프리미엄 이유식 브랜드 `베이비본죽(대표 이진영, 순수본㈜)`이 베이비본죽 to go 출시를 기념해 ‘아기 사진공모전, 이유식 먹방 요정을 찾아라!` 이벤트를 진행한다고 밝혔다.베이비본죽이 진행하는 `아기 사진공모전, 이유식 먹방 요정을 찾아라!`의 참여 대상은 이유식, 유아식을 먹는 아이는 누구나 참여 가능하며, 인스타그램을 통해 11월 17일까지 응모 가능하다.아기사진 공모전에 선정된 1등에게는 상금 100만원과 베이비본죽 상품권 및 아기모델로 활동할 수 있는 기회가 주어지며, 2등과 3등은 각각 30만원, 20만원의 상금과 베이비본죽 상품권 및 아기모델 활동 기회가 주어진다. 또한 먹방러상, 코믹상, 참가상 등 다양한 상과 푸짐한 경품이 준비되어 있다.베이비본죽 관계자는 "이번 이벤트는 베이비본죽 to go 출시를 기념해 개최하게 되었다"며 "베이비본죽 to go’ 이유식은 무항생제 육류가 15%이상 함유된 프리미엄 이유식으로 6개월 동안 실온 보관이 가능해 바쁜 육아맘들도 간편하게 이용 가능하다"고 말했다. 이벤트 관련 자세한 사항은 베이비본죽 공식 홈페이지를 통해 확인 할 수 있다.한편 본죽, 본도시락, 본설 등 국내 한식 프랜차이즈 브랜드 본아이에프의 자회사인, 순수본은 친환경 이유식 베이비본죽을 시작으로 고령 친화식, 헬스 케어식 개발 등을 통해 국내 최고의 맞춤형 유동식 전문기업으로 도약하고 있다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지