DAY6, 앨범 샘플러 공개…11개 트랙 모두 명곡 예감

컴백을 앞둔 DAY6(데이식스)가 앨범 샘플러 영상을 공개했다.22일 0시 업로드한 영상에는 정규 3집 `The Book Of Us : Entropy`(더 북 오브 어스 : 엔트로피)에 수록된 11개 트랙의 하이라이트가 담겨있다.짧은 맛보기 음원임에도 불구하고 `믿듣데`(믿고 듣는 데이식스)의 감성과 폭넓은 음악 스펙트럼을 느낄 수 있다.타이틀곡 `Sweet Chaos`(스위트 카오스)는 DAY6가 역대 선보인 타이틀곡 중 가장 빠른 BPM으로, 강렬한 곡 분위기를 자랑한다.달콤한 사랑 때문에 삶이 흐트러져 혼란스러운 감정을 강한 비트 위에 실어 노래한다.보면 볼수록 빠져드는 사랑을 표현한 `Deep in love`(딥 인 러브), 상대가 뭘 하고 있을지 상상해 보는 `지금쯤`으로 달달 무드를 더한다.4번 트랙 `Rescue Me`(레스큐 미)에서는 우주를 헤매다 만난 운명의 상대에게 자신을 구해달라고 외친다.`365247`는 DAY6 전원이 보컬에 참여한 곡으로 1년, 하루, 일주일 내내 뜨거운 사랑을 하겠다는 마음을 전한다.`Not Fine(나빠)` `Not Mine`(낫 마인) `마치 흘러가는 바람처럼`을 통해 식어가는 사랑에 대한 안타까움과 불안을 이야기한다.DAY6의 색다른 시도도 주목할 만하다.`EMERGENCY`(이머전시)로 디스코 장르에 도전했고, 레게풍의 사운드가 돋보이는 `막말`과 보사노바 스타일의 기타 연주가 인상적인 `아야야`로 앨범에 다채로움을 입혔다.마지막으로 이번 앨범 샘플러에는 컴백 포토 촬영장에서 포착한 DAY6의 비하인드도 함께 담겨 보는 재미까지 선사한다.한편, `K팝 대표 밴드` DAY6의 정규 3집 `The Book Of Us : Entropy`는 22일 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개된다.발매 당일 오후 8시에는 네이버 V LIVE를 통해 `DAY6 `The Book of Us : Entropy` Showcase`(`데이식스 `더 북 오브 어스 : 엔트로피` 쇼케이스`)를 개최한다.