우주소녀 은서, `겟잇뷰티 2019` MC 크루 전격 합류

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 우주소녀 은서가 `겟잇뷰티 2019`의 MC로 발탁돼 눈길을 끈다.은서는 최근 On Style, Olive `겟잇뷰티 2019`의 `신상임당` 새로운 크루로 합류, 뷰티 MC 꿈나무로서 남다른 재능을 펼치고 있다.앞서 다양한 예능 프로그램에서 밝고 긍정적인 성격으로 시청자들에게 유쾌한 웃음을 선사한 바 있는 은서는 `겟잇뷰티 2019`를 통해 뷰티 MC로서 새로운 도전에 나선다. 더욱이 걸그룹 우주소녀의 멤버로서 많은 이들의 워너비 아이돌 스타로 발돋움하고 있는 만큼 이에 관련된 다채로운 꿀팁들도 소개할 예정이다.특히 지난 4일 선보인 첫 출연에서는 MC 장윤주를 잇는 흥과 끼로 프로그램에 활기를 불어넣었고, 상큼 발랄한 비주얼과는 180도 다른 열정 가득 반전의 뷰티 클래스로 모두의 마음을 사로잡기도 했다. 이를 바탕으로 은서는 앞으로 펼쳐지는 `겟잇뷰티 2019`에서 특별한 뷰티 포인트를 가득 채운 매력 만점 MC로 활약할 것으로 예고돼 기대를 모은다.은서는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "평소 애정하던 프로그램이자 오랜 시간 사랑받아온 `겟잇뷰티`에 새로운 크루로 함께할 수 있어 정말 기쁘다"면서 "지난 첫 방송부터 솔직하면서도 활용 가능한 꿀팁을 알려드리기 위해 노력을 많이 했는데 좋게 봐주신 것 같아 너무나 감사드린다. 제 경험을 바탕으로 앞으로도 많은 분께 도움이 되는 뷰티 정보를 알려드릴 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"고 MC 발탁 소감을 전했다.뷰티 MC의 꿈나무로서 시청자들의 눈도장을 찍은 은서는 우주소녀의 일원으로, 우주소녀는 2016년 `모모모`로 데뷔해 `꿈꾸는 마음으로`, `부탁해`, `La La Love` 등을 꾸준히 발표했으며 지난 6월 선보인 스페셜 앨범 `For The Summer`의 `Boogie Up`으로 각종 차트를 섭렵하고 음악 방송 4관왕에 오르는 등 대세 걸그룹으로 자리매김에 성공했다.또한 은서는 `식신로드4` 고정 MC 활약을 시작으로 `진짜사나이300`, `스카이머슬` 등 다양한 프로그램에서 폭넓게 활동했고, 최근 방송된 `2019 추석특집 아이돌스타 선수권대회`에서는 씨름부터 양궁까지 발군의 운동신경으로 `에이스`로 등극하는 등 `예능계 샛별`로도 뜨거운 관심을 받고 있다.한편, 은서가 출연하는 On Style, Olive `겟잇뷰티 2019`는 매주 금요일 오후 8시 50분 방송된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지