트와이스, `Feel Special` 앨범 하이라이트 음원 최초 공개

트와이스의 새 앨범 `Feel Special`(필 스페셜)의 하이라이트 음원이 공개됐다.23일 미니 8집 `Feel Special`과 동명의 타이틀곡으로 컴백하는 트와이스는 다양한 티징 콘텐츠들을 릴레이로 공개하며 컴백 기대감을 최고조로 끌어올렸다.21일 0시에는 타이틀곡 `Feel Special`을 포함 `RAINBOW`(레인보우), `GET LOUD`(겟 라우드), `TRICK IT`(트릭 잇), `LOVE FOOLISH`(러브 풀리시), `21:29` 그리고 일본 싱글 5집 `BREAKTHROUGH`(브레이크스루)의 한국어 버전까지 총 일곱 트랙의 신곡 하이라이트 영상을 오픈했다.영상에는 신보 콘셉트가 담긴 티저 이미지들과 함께 각 트랙의 맛보기 음원이 담겨 완곡에 대한 궁금증을 증폭시켰다.타이틀곡 `Feel Special`은 JYP 수장 박진영이 트와이스와 진솔한 대화를 나눈 뒤 작곡한 노래다.트와이스가 데뷔 후 지금까지 어려웠던 순간들을 이겨내며 든 감정이 이 곡의 영감이 됐다.박진영은 `어두운 마음의 터널을 마주했을 때, 소중한 사람들이 선사하는 가슴 벅찬 순간`을 그리며 곡을 써 내려갔다.트와이스 역시 `누군가의 따뜻한 말 한마디로 다시 일어설 수 있길 바라는 마음`을 담아 노래했다.트와이스의 히트곡 `KNOCK KNOCK`(낙 낙)과 `What is Love?`(왓 이즈 러브?)에 참여한 이우민(collapsedone)이 크레디트에 이름을 올려 `12연속 히트`에 가속력을 더했다.2번 트랙 `RAINBOW`는 나연이 단독으로 작사를 맡아 자신의 가치를 찾아가자는 메시지를 전한다.`GET LOUD`는 트렌디한 리듬감이 돋보이는 댄스 곡으로 지효가 작사에 참여해 강렬한 경고의 메시지를 던진다.또 `TRICK IT`은 다현이 처음으로 작사에 도전해 `소중한 사람의 행복을 위해 가끔은 달콤한 거짓말을 할 필요가 있다`는 주제를 풀어냈다. 방탄소년단의 `작은 것들을 위한 시`를 만든 Melanie Fontana(멜라니 폰타나)의 참여로 완성도를 높였다.모모가 작사에 이름을 올린 `LOVE FOOLISH`는 복잡 미묘한 사랑의 감정을 관능적이면서도 유혹적인 멜로디로 녹여 귀를 사로잡는다.6번 트랙 `21:29`는 잔잔한 멜로디에 트와이스 멤버들의 감성적인 보이스가 어우러진 곡. 팬들이 주는 사랑에 대한 답가로 전 멤버가 작사에 참여해 의미를 극대화했다.마지막 트랙 `BREAKTHROUGH`는 일본 싱글 5집 타이틀곡을 한국어 버전으로 재탄생시켰다.트와이스 미니 8집 `Feel Special`은 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.발매 당일 오후 8시에는 네이버 V LIVE를 통해 TWICE SHOWCASE `Feel Special`(트와이스 쇼케이스 `필 스페셜`)로 원스(ONCE : 팬덤명)와 만날 예정이다.