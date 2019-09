에이티즈, 글로벌 활약으로 전 세계서 독보적인 존재감 발휘 ‘탄탄한 팬덤 자랑’

한국경제TV 핫뉴스

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 전 세계를 배경으로 독보적인 존재감을 발휘하고 있다.에이티즈는 지난 6월 10일 세 번째 미니앨범 ‘TREASURE EP.3 : One To All’(트레져 EP.3 : 원 투 올)을 공개한 이후 꾸준한 해외 활동을 통해 현지 팬들을 만나고 있다.데뷔한 지 1년도 채 되지 않은 에이티즈의 행보는 남다르다. ‘TREASURE EP 1 : All To Zero’(트레져 EP.1 : 올 투 제로)로 데뷔한 에이티즈는 연이어 ‘TREASURE EP.2 : Zero To One’(트레저 EP.2 : 제로 투 원)과 ‘TREASURE EP.3 : One To All’로 꾸준한 활동은 물론, 발매와 동시에 빌보드 월드 앨범 차트와 아이튠즈 차트까지 휩쓸며 이례적인 신인 그룹의 탄생을 알렸다.특히 에이티즈의 앨범은 탄탄한 스토리 라인 구성과 범접할 수 없는 퍼포먼스가 특징이다. 데뷔 때부터 더블 타이틀인 ‘Treasure’(트레져)와 ‘해적왕’으로 활동을 펼쳤던 에이티즈는 남다른 무대 연출력을 뽐내는 가하면, 최근 활동했던 ‘WAVE’(웨이브)와 ‘ILLUSION’(일루젼)으로 색다른 콘셉트 소화력까지 선보이며 ‘에이티즈표 스타일’을 완성시키기도 했다.활발한 국내 활동과 더불어 에이티즈는 ‘ATEEZ - The Expedition Tour’(에이티즈 - 더 익스페디션 투어)로 미국, 유럽 등에서 전석 매진을 기록, 해외 팬들과 잊지 못할 추억까지 쌓은 바 있다.뜨거운 반응은 앞서 진행됐던 뉴욕과 LA ‘KCON 2019’에서도 여실히 드러났고, 유럽에서 에이티즈를 향한 지속적인 캐스팅 러브콜이 쇄도하고 있어 명실상부 월드와이드 아이돌로 거듭났음도 입증해보이고 있다.뿐만 아니라 에이티즈는 팬들의 적극적인 참여로 이루어지는 한터차트 8월 월간 글로벌차트에서 ‘TREASURE EP.3 : One To All’로 3개월 연속 1위를 차지, 호주와 캐나다, 말레이시아, 뉴질랜드 등 전 세계를 배경으로 한 탄탄한 팬덤을 자랑하며 앞으로의 활동에 대한 기대치를 더욱 높이고 있다.관심에 힘입어 소니 뮤직 산하의 미국 음반사 RCA Records(RCA 레코드)와 레코드 계약을 체결한 에이티즈는 전폭적인 지원 속 ‘글로벌 퍼포먼스돌’의 입지를 다지며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지