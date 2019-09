신예은X남윤수 출연 브라운아이드소울 달달한 분위기의 신곡 ‘Right (Feat. SOLE)’ 티저 공개

한국경제TV 핫뉴스

남성 중창 그룹 브라운아이드소울(정엽, 나얼, 영준, 성훈)의 선공개 싱글 ‘Right (Feat. SOLE)’ 티저 영상이 공개됐다.브라운아이드소울은 지난 29일 공식 SNS, 유튜브, 네이버 TV 등의 여러 채널을 통해 미니앨범 발매 전 선공개하는 싱글 ‘Right (Feat. SOLE)’의 티저 영상을 게재하며 컴백에 대한 기대감을 높였다.전화벨이 울리며 시작하는 티저 영상에는 배우 신예은이 데이트 신청을 받는 장면이 나온다. 곧이어 이번 뮤직비디오의 또 다른 주인공인 배우 남윤수가 신예은과 극장에서 데이트를 하는 장면이 나와 두 사람이 어떻게 ‘썸’을 타게 됐는지 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 불러일으킨다.궁금증을 자아낸 티저 영상과 함께 선공개 싱글 ‘Right (Feat. SOLE)’의 분위기를 미리 알 수 있는 달달하고 설레는 멜로디와 피처링으로 참여한 쏠(SOLE)의 노랫말이 티저 영상에 삽입돼 신곡에 대한 기대감을 한층 더 높였다.브라운아이드소울이 4년 만에 발매하는 이번 신곡 ‘Right (롸잇)’은 미니앨범 발매 전 선공개하는 싱글로 가을바람처럼 다가온 사랑의 감정을 주제로 한 90년대 컨템퍼러리 R&B 장르의 곡이다. 특히 가요계에선 거의 찾아보기 힘든 바운스를 강조한 리듬과 설렘을 유발하는 달달하고 밝은 분위기가 특징이며, 매력적인 음색의 쏠(SOLE)이 피처링에 참여해 완성도를 높였다.브라운아이드소울은 새로운 앨범 발매와 함께 오는 10월 5일, 6일 양일간 서울 연세대학교 노천극장에서의 공연을 시작으로 대구, 부산까지 투어 콘서트를 이어갈 예정이다. 이번 콘서트의 타이틀은 “It’ Soul Right (잇소울롸잇)”으로 브라운아이드소울 멤버들이 직접 타이틀을 선정하였다. 브라운아이드소울의 ‘소울(SOUL)’과 It’s All Right (이것은 옳다)를 겹치도록 디자인해 ‘소울은 옳다’라는 중의적 의미를 더했다.지난해 데뷔 15주년을 맞이한 브라운아이드소울은 전국 투어 콘서트 ‘SOUL WALK(소울 워크)’를 통해 그동안 걸어온 ‘음악의 여정’을 볼 수 있는 특별한 영상과 함께 다채로운 선곡들을 선보였고 연세대 노천극장 1만 5천 석을 모두 매진시키면서 공연 강자로서의 위엄을 보여주었다.브라운아이드소울(정엽, 나얼, 영준, 성훈)이 9월 2일 오후 6시에 발표하는 선공개 싱글 ‘Right (Feat. SOLE)’과 이후 발매 예정인 미니앨범 그리고 올 가을 투어 콘서트 “It’ Soul Right(잇소울롸잇)”까지 어떤 하모니를 들려줄지 기대감을 모은다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지