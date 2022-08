재정전문가들이 살펴본 세금 역사와 그에 얽힌 이야기

'제1차 세계대전의 기원 기차 시간표 전쟁' 출간 위험(危險)은 위태롭고 해롭다는 뜻이다. 통상 위험한 상황이 눈에 띌 때 우리는 어떻게든 문제를 해결해 나갈 수 있다. 문제는 위험의 실체가 손에 잡히지 않을 때다. 개인이건 국가건 안락하고 평화로울 때, '보이지 않는 위험'이 수면 밑에서 커가는 경우가 있다. 20세기 초반까지 인류 역사상 가장 파괴적인 전쟁이었던 제1차 세계대전도 그랬다. 영국의 유명 역사학자 앨런 존 퍼서베일(A.J.P) 테일러(1906~1990)가 쓴 '제1차 세계대전의 기원 기차 시간표 전쟁'(원제 War by time-table: How the first world war began)은 그런 보이지 않는 위험의 무서움을 경고한 역사서다. 저자는 이 드라마틱한 책에서 평화 속에서 은밀히 자랐던 위험의 실체를 적나라하게 보여준다. 19세기 후반부터 20세기 초반은 누가 뭐래도 유럽 국가의 전성기였다. 영국·독일·프랑스·오스트리아-헝가리(이하 오스트리아)·이탈리아·러시아 등 6개국은 최강국으로서 세계를 지배했다. 잠수함, 순양함, 기관총 등 신무기로 무장한 이들 국가는 역사상 그 어떤 제국보다 강했다. 하지만 아이러니하게도 어느 한 국가도 다른 국가를 압도하지 못했다. 영국은 금융에서, 러시아는 인구에서 각각 선두에 나섰지만 다른 분야에선 상대방보다 전력이 떨어졌다. 비슷비슷한 힘은 세력 균형추로 작용했다. 이 때문에 1871년 프랑스-프로이센(독일) 전쟁 이후에는 이렇다 할 전쟁이 유럽 지역에서 발생하지 않았다. 여기에 이들 국가는 전쟁 억지를 위한 안전핀까지 마련했다. 각국이 서로 동맹을 맺으며 라이벌 국가를 견제한 것이다. 독일-오스트리아-이탈리아는 삼국동맹을 맺었다. 다른 한 축에선