드림콘서트, 코로나19 넘어 전 세계 K-POP 팬들이 함께 만든 특별한 기적

한편 '제26회 드림콘서트 CONNECT:D'는 (사)한국연예제작자협회, 한국관광공사가 공동주최하고, 문화체육관광부가 특별후원하며 현대오일뱅크㈜, 현대건설기계㈜, 현대로보틱스㈜, 현대에너지솔루션㈜이 후원하고 (재)한국국제문화교류진흥원이 협력하며 ㈜디지소닉, LIVE K가 협찬하고 SBS미디어넷이 방송을 주관해 진행했다.