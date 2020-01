세븐틴 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴이 미국 LA에서 월드투어 ‘ODE TO YOU’ 공연을 성료했다.세븐틴은 지난 19일 오후(현지 시간) 미국 로스앤젤레스 ‘The Forum’에서 월드투어 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR ‘ODE TO YOU’ IN LA’를 성황리에 마쳤으며 이날 공연의 전석이 매진되는 막강한 글로벌 파급력을 입증, 약 1만여 명의 관객들과 함께 열기로 가득 찬 시간을 보냈다.무엇보다 네이버 V LIVE+를 통해 전 세계로 생중계된 이날 공연은 “전 세계에 있는 캐럿분들 안녕하세요”라며 생중계로 함께하는 팬들과의 소통까지도 놓치지 않는 멤버들의 팬사랑으로 안방 1열에서도 현장감을 그대로 느낄 수 있어 더욱 뜨거운 호응을 얻었다.특히 세븐틴은 공연 초반 “오늘 와주신 캐럿분들! 5개월 동안 이 공연이 기억나도록 하겠습니다”라고 당찬 포부를 밝힌 만큼 ‘숨이 차’, ‘ROCK’, ‘박수’의 파워풀한 칼군무를 통해 관객들의 시선을 압도하며 시작부터 한순간도 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스의 향연을 펼쳤다.또한 힙합, 퍼포먼스, 보컬 각 유닛을 비롯해 원우, 민규, 도겸, 버논이 함께 꾸민 ‘끝이 안보여’까지 멤버들의 조합에 따라 무한한 음악적 변주를 가능케 했던 유닛 무대는 카리스마부터 몽환, 촉촉한 감성 등 다채로운 매력을 선사했고, ‘아낀다’부터 ‘거침없이’로 이어진 무대는 한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 퍼포먼스로 세븐틴만의 유쾌한 에너지를 전하기도 했다.공연 말미 세븐틴은 “오늘 공연이 정말 좋은 기억으로 남았으면 좋겠고, 행복한 추억이 쌓이는 것 같아 너무 좋습니다. 공연을 하루하루 할 때마다 놀랍고 감동적인 추억을 만들어주셔서 감사해요”라는 진심 어린 소감으로 끈끈한 유대감을 형성했다.이어 앙코르로 선보인 ‘HIT’, ‘아주 NICE’ 무대에서는 현지 팬들의 떼창으로 가수와 관객이 서로 하나 된 호흡을 보이며 함께 공연을 만들어나가 많은 이들에게 또 하나의 추억을 선물했다.이렇듯 세븐틴은 월드투어 ‘ODE TO YOU’의 북미 지역 6번째 개최지인 LA에서의 공연 역시 성공적으로 마치며 ‘믿고 보는 공연의 제왕’다운 면모를 입증, 매 공연마다 막강한 글로벌 파워를 한층 더 넓혀가고 있어 앞으로 남은 투어에 대한 기대감도 높아지고 있다.한편 세븐틴은 현지 시간 기준으로 21일 새너제이와 23일 시애틀에서 월드투어 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR ‘ODE TO YOU’’를 개최할 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com