SKT 음성비서 '에이닷' 아이폰 버전 출시…7만명 추첨 이벤트(종합)

5월 안드로이드 버전 출시 한달만에 누적 대화 200만건SK텔레콤의 인공지능(AI) 음성인식 비서 'A.'(에이닷)의 애플 아이폰(iOS)용 버전이 출시됐다.SKT는 22일 에이닷의 iOS용 오픈 베타 버전을 애플 앱스토어에 공개했다고 밝혔다.이 서비스의 안드로이드 버전은 지난달 16일 원스토어와 구글 플레이스토어에 올라왔다.이들 역시 현재 오픈 베타 버전이다.에이닷은 일정 관리나 알람 설정, 전화 걸기·문자메시지 발송 등의 기능을 음성 인식으로 처리해 주는 서비스다.초거대 AI인 '거대 언어 모델'(GPT-3)을 기반으로 일상 대화와 사용자 요구에 따른 특정 작업 처리를 자연스럽게 결합해 작동한다.사용자의 취향을 분석해 좋아할 만한 음악과 영상 등을 추천해 주기도 한다.SKT 음원 앱인 플로(FLO)와 온라인 동영상 서비스(OTT)인 웨이브(wavve)를 비롯해 티맵, T월드, T멤버십, 캘린더 등과 연동된다.다만 애플 정책상 전화·문자 연동 기능은 제공하지 않는다.안드로이드 버전에는 이 기능이 있다.SKT는 iOS 버전 출시를 기념하는 한시적 프로모션으로 이용자들에게 'FLO with A.' 이용권을 제공해 매월 90곡(스트리밍 30회권 월 3회 제공)의 음악을 무료로 이용할 수 있도록 한다.또 'wavve with A. Lite' 이용권을 지급해 방송, 영화, 해외 시리즈 콘텐츠를 무료로 제공한다.이는 앞서 안드로이드 버전 이용자에게 제공한 혜택과 같다.SKT는 안드로이드 버전의 에이닷 앱 공개 이래 한 달간 이용자와 에이닷 사이에 200만건 이상의 대화가 이뤄진 것으로 나타났다고 밝혔다.SKT는 전체 스마트폰 이용자들이 에이닷을 이용할 수 있게 된 것을 기념하는 의미로 다음 달 4일부터 2주간 'A. 럭키 위크' 이벤트를 진행한다.요일별로 다른 콘셉트(카페 데이, 베이커리 데이, 인싸 데이 등)를 설정해 총 7만 명에게 다양한 경품을 준다.에이닷 앱을 다운받고, 에이닷 캐릭터에게 "행운을 부탁해"라고 말하면 이벤트에 참여할 수 있다.자세한 내용은 에이닷 이벤트 게시판에서 확인하면 된다.SKT는 하반기 중으로 에이닷에 콘텐츠를 알아서 추천하고 재생해 주는 'My TV'를 추가할 예정이다.이 외에도 영어학습, 사진 관리, 컨시어지/엑스퍼트 등 다양한 서비스를 에이닷에서 제공하기 위해 서드파티 제휴를 통한 서비스 영역 확대 적용도 계획하고 있다.이현아 SKT 에이닷 추진단 퍼스트팀 담당은 "이제 안드로이드와 아이폰 등 스마트폰 이용 고객 모두가 에이닷을 이용할 수 있게 된 만큼 고객들의 더 많은 관심과 참여를 통해 더욱 가치 있는 서비스로 발전시켜 나가겠다"고 말했다./연합뉴스