사진=두나무

핀테크 전문 기업 두나무는 올해로 4회 째를 맞는 블록체인 행사 '업비트 개발자 컨퍼런스(UDC) 2021'의 주제가 'Welcome to the Blockchain World(블록체인 세계에 오신 것을 환영합니다)'로 확정됐다고 21일 밝혔다.제 4회 UDC는 오는 9월 1~2일에 개최될 예정이다. 이번에 선정된 주제는 블록체인이 야기한 오늘의 변화와 블록체인이 창조할 내일의 전망을 공유함으로써 블록체인이라는 거대한 시대적 흐름에 대비하자는 뜻을 담고 있다.UDC는 블록체인 개발자들의 지식 공유와 자유 토론, 네트워킹이 이뤄지는 대규모 행사다. 지난 3년간 참석자만 7000명이 넘으며 600개 이상의 기업이 함께 했다. UDC 영상 조회수도 총 25만 회에 달한다.행사는 지난해와 마찬가지로 올해도 유튜브 공식 UDC 채널을 통해 개최된다. 블록체인 업계 종사자를 비롯한 참여를 원하는 모든 사람이 무료로 시청할 수 있다.현재 UDC 2021 공식 홈페이지에서 사전예약이 진행 중이다. 사전 예약은 8월 18일까지 가능하며, 사전 예약자는 UDC 2021의 최신 소식을 가장 먼저 받아볼 수 있다. 사전 예약자 중 추첨을 통해 선정된 20명에게는 커피 기프티콘 등 소정의 상품이 지급된다.두나무 관계자는 "UDC는 매년 디지털 발전 방향을 제시하고 블록체인 생태계의 저변을 넓히는데 앞장서 왔다"며 "이번 UDC 2021에서은 블록체인이 우리 일상에 가져온 무수한 혁신을 돌아보고 한 차원 진화된 비전을 공유하는 자리가 될 것"이라고 밝혔다.김대영 한경닷컴 기자 bigzero@hankyung.com