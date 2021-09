영국 8월 물가상승률 3.2%…9년여 만에 최고

통계청 "기저효과로 일시적 현상"…중앙은행 고민 커질 듯영국의 8월 물가 상승률이 9년 5개월 만에 최고를 기록하면서 금리를 결정하는 중앙은행으로 시선이 쏠리고 있다.영국 통계청은 8월 물가상승률이 작년 동월대비 3.2%로, 2012년 3월 이후 최고치를 기록했다고 15일(현지시간) 밝혔다.로이터가 취합한 전문가 전망치는 2.9%였다.7월엔 물가상승률이 2.0%였는데 이렇게 한 달 만에 1.2%포인트 뛴 것은 관련 자료 발표가 시작된 1997년 이후 최대폭 상승이라고 로이터통신은 전했다.통계청 관계자는 "8월 상승세는 일시적으로 보인다"며 "지난해 여름 외식 장려 정책으로 관련 물가가 상당히 하락했지만 올해는 올랐기 때문"이라고 말했다.영국 정부는 지난해 8월 한 달간 매주 월요일에서 수요일까지 외식비의 50%, 1인당 최대 10파운드(약 1만5천원)를 정부가 부담하는 '잇 아웃 투 헬프 아웃'(Eat Out To Help Out) 정책을 펼쳤다.소비자 입장에선 외식비 할인인 셈이다.사지드 자비드 보건장관은 BBC 라디오 인터뷰에서 8월 물가상승률은 일시적 현상이라고 본다면서도 물가를 눈여겨 봐야 할 것이라고 말했다.자비드 장관은 재무장관을 지냈다.물가가 급등하며 기준금리를 결정하는 중앙은행은 고민이 커질 것으로 보인다.8월 물가상승률은 영란은행 목표치(2.0%)보다 훨씬 높다.영란은행이 코로나19 봉쇄 후 경제활동 재개와 함께 공급망 차질 등으로 4분기에 4.0%를 찍을 수 있다고 전망하긴 했지만 그렇다고 해도 8월의 상승 속도는 놀랄만한 수준이라고 영국 언론들은 전했다.증시에서도 영란은행의 긴축이 예상보다 빨라질 것이란 우려에 주가가 약세를 보였다./연합뉴스