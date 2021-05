성김 美대북특별대표, 일본 측과 통화…"한반도 비핵화 재확인"

바이든 인선 발표 직후 업무 개시…직함에 북 공식 영문 'DPRK' 사용성 김 미국 국무부 대북특별대표가 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아대양주 국장과 북한 문제 등을 논의했다고 국무부가 25일(현지시간) 밝혔다.국무부 동아태국 트위터에 따르면 김 특별대표는 후나코시 국장과 통화하고 한반도의 완전한 비핵화와 다른 중요한 이슈에 대한 공동의 약속을 재확인했다.조 바이든 대통령은 지난 21일 문재인 대통령과 한미정상회담 후 공동 기자회견에서 김 국무부 동아태 차관보 대행이 대북특별대표를 맡는다고 깜짝 발표했다.이번 통화는 김 특별대표가 바이든 대통령의 인선 발표와 함께 업무에 본격적으로 들어갔음을 시사하는 대목이다.바이든 대통령은 당시 '특사'(Special Envoy)'라는 단어를 사용했지만 국무부 트윗에는 직함이 '대북특별대표'(Special Representative for the DPRK)로 나와 있다.또한 전임인 스티븐 비건 전 국무부 부장관 겸 대북특별대표 때는 직함에 북한을 'North Korea'라고 썼지만, 이번에는 북한의 대외 공식 명칭인 'DPRK'(Democratic People's Republic of Korea)를 사용한 점도 눈에 띈다.김 특별대표는 인도네시아 대사를 지내던 중 바이든 대통령의 취임일인 지난 1월 20일 동아태 차관보 대행을 맡았다.이후 지난 2월 19일 노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장, 후나코시 국장과 한미일 첫 외교당국 3자 회의를 화상으로 하는 등 바이든 정부의 새 대북정책 수립 과정에 관여한 것으로 알려져 있다./연합뉴스