◇ 최근 10년간 미국여자프로골프(LPGA) 투어 한국 및 교포 선수 우승 일지



┌──┬───────┬──────────────────┐

│연도│ 우승자 │ 우승 대회 │

├──┼───────┼──────────────────┤

│2012│ 유선영 │ 크라프트 나비스코 챔피언십 │

│ │ 최나연 │ US여자오픈 │

│ │ │ CME그룹 타이틀홀더스(2승) │

│ │ 박인비 │ 에비앙 마스터스 │

│ │ │ 사임다비 말레이시아(2승) │

│ │ 리디아 고(A) │ 캐나다 여자오픈 │

│ │ 신지애 │ 킹스밀 챔피언십 │

│ │ │ 브리티시여자오픈(2승) │

├──┼───────┼──────────────────┤

│2013│ 신지애 │ 호주여자오픈 │

│ │ 박인비 │ 혼다 LPGA 타일랜드 │

│ │ │ 크라프트 나비스코 챔피언십 │

│ │ │ 노스텍사스 슛아웃 │

│ │ │ 웨그먼스 LPGA 챔피언십 │

│ │ │ 월마트 NW 아칸소 챔피언십 │

│ │ │ US여자오픈(6승) │

│ │ 이일희 │ 퓨어실크-바하마 클래식 │

│ │ 박희영 │ 매뉴라이프 파이낸셜 클래식 │

│ │ 리디아 고(A) │ 캐나다 여자오픈 │

│ │ 양희영 │ 하나외환 챔피언십 │

├──┼───────┼──────────────────┤

│2014│ 미셸 위 │ 롯데챔피언십 │

│ │ │ US여자오픈(2승) │

│ │ 리디아 고 │ 스윙잉스커츠 LPGA 클래식 │

│ │ │ 마라톤 클래식 │

│ │ │ CME그룹 투어 챔피언십(3승) │

│ │ 박인비 │ 매뉴라이프 파이낸셜 클래식 │

│ │ │ 웨그먼스 LPGA 챔피언십 │

│ │ │ 푸본 타이완 챔피언십(3승) │

│ │ 이미림 │ 마이어 클래식 │

│ │ │ 레인우드 클래식(2승) │

│ │ 유소연 │ 캐나다 퍼시픽 여자오픈 │

│ │ 김효주 │ 에비앙 챔피언십 │

│ │ 허미정 │ 요코하마 타이어 클래식 │

│ │ 백규정 │ 하나외환 챔피언십 │

│ │ 이미향 │ 미즈노 클래식 │

│ │크리스티나 김 │ 로레나 오초아 인비테이셔널 │

├──┼───────┼──────────────────┤

│2015│ 최나연 │ 코츠 챔피언십 │

│ │ │ 월마트 NW아칸소 챔피언십(2승) │

│ │ 김세영 │ 퓨어실크-바하마 클래식 │

│ │ │ 롯데 챔피언십 │

│ │ │ 블루베이 LPGA(3승) │

│ │ 리디아 고 │ 호주여자오픈 │

│ │ │ 스윙잉 스커츠 클래식 │

│ │ │ 캐나다 퍼시픽 여자오픈 │

│ │ │ 에비앙 챔피언십 │

│ │ │ 푸본 타이완 챔피언십(5승) │

│ │ 양희영 │ 혼다 타일랜드 │

│ │ 박인비 │ HSBC 위민스 챔피언스 │

│ │ │ 노스텍사스 슛아웃 │

│ │ │ KPMG 여자 PGA 챔피언십 │

│ │ │ 브리티시 여자오픈 │

│ │ │ 로레나 오초아 인비테이셔널(5승) │

│ │ 김효주 │ 파운더스컵 │

│ │ 이민지 │ 킹스밀 챔피언십 │

│ │ 전인지 │ US여자오픈 │

│ │ 최운정 │ 마라톤 클래식 │

│ │ 안선주 │ 토토 클래식 │

├──┼───────┼──────────────────┤

│2016│ 김효주 │ 퓨어실크-바하마 클래식 │

│ │ 장하나 │ 코츠 챔피언십 │

│ │ │ HSBC 위민스 챔피언스 │

│ │ │ 푸본 챔피언십(3승) │

│ │ 노무라 하루 │ 호주여자오픈 │

│ │ │ 스윙잉 스커츠 클래식(2승) │

│ │ 김세영 │ 파운더스컵 │

│ │ │ 마이어 클래식(2승) │

│ │ 리디아 고 │ KIA 클래식 │

│ │ │ ANA 인스퍼레이션 │

│ │ │ 월마트 NW 아칸소 챔피언십 │

│ │ │ 마라톤 클래식(4승) │

│ │ 이민지 │ 롯데 챔피언십 │

│ │ │ 블루베이 LPGA(2승) │

│ │ 신지은 │ 텍사스 슛아웃 │

│ │ 전인지 │ 에비앙 챔피언십 │

│ │ 김인경 │ 레인우드 클래식 │

├──┼───────┼──────────────────┤

│2017│ 장하나 │ 호주여자오픈 │

│ │ 양희영 │ 혼다 타일랜드 │

│ │ 박인비 │ HSBC 위민스 챔피언스 │

│ │ 이미림 │ KIA 클래식 │

│ │ 유소연 │ ANA 인스피레이션 │

│ │ │ 월마트 NW 아칸소 챔피언십(2승) │

│ │ 노무라 하루 │ 텍사스 슛아웃 │

│ │ 김세영 │ 로레나 오초아 매치플레이 │

│ │ 김인경 │ 숍라이트 클래식 │

│ │ │ 마라톤 클래식 │

│ │ │ 브리티시 여자오픈(3승) │

│ │ 대니엘 강 │ KPMG 여자 PGA 챔피언십 │

│ │ 박성현 │ US 여자오픈 │

│ │ │ 캐나다 퍼시픽여자오픈(2승) │

│ │ 이미향 │ 스코틀랜드오픈 │

│ │ 고진영 │ KEB하나은행 챔피언십 │

│ │ 지은희 │ 스윙잉 스커츠 타이완 챔피언십 │

├──┼───────┼──────────────────┤

│2018│ 고진영 │ 호주여자오픈 │

│ │ 미셸 위 │ HSBC 월드 챔피언십 │

│ │ 박인비 │ 뱅크 오브 오프 파운더스컵 │

│ │ 지은희 │ KIA 클래식 │

│ │ 리디아 고 │ 메디힐 챔피언십 │

│ │ 박성현 │ 텍사스 클래식 │

│ │ │ KPMG 여자 PGA 챔피언십 │

│ │ │ IWIT챔피언십(3승) │

│ │ 이민지 │ 볼빅 챔피언십 │

│ │ 애니 박 │ 숍라이트 클래식 │

│ │ 유소연 │ 마이어 클래식 │

│ │ 김세영 │ 손베리 크리크 클래식 │

│ │ 전인지 │ KEB하나은행 챔피언십 │

│ │ 대니엘 강 │ 뷰익 LPGA 상하이 │

├──┼───────┼──────────────────┤

│2019│ 지은희 │다이아몬드 리조트 챔피언스 토너먼트 │

│ │ 양희영 │ 혼다 LPGA 타일랜드 │

│ │ 박성현 │ HSBC 월드 챔피언십 │

│ │ │ NW 아칸소 챔피언십(2승) │

│ │ 고진영 │ 뱅크 오브 호프 파운더스컵 │

│ │ │ ANA 인스피레이션 │

│ │ │ 에비앙 챔피언십 │

│ │ │ 캐나다 퍼시픽 여자오픈(4승) │

│ │ 이민지 │ LA 오픈 │

│ │ 김세영 │ 메디힐 챔피언십 │

│ │ │ 마라톤 클래식 │

│ │ │ CME 그룹 투어챔피언십(3승) │

│ │ 이정은 │ US 여자오픈 │

│ │ 허미정 │ 스코틀랜드오픈 │

│ │ │ IWIT챔피언십(2승) │

│ │ 대니엘 강 │ 뷰익 LPGA 상하이 │

│ │ 장하나 │ BMW 레이디스 챔피언십 │

├──┼───────┼──────────────────┤

│2020│ 박희영 │ ISPS 한다 빅오픈 │

│ │ 박인비 │ ISPS 한다 호주여자오픈 │

│ │ 대니엘 강 │ 드라이브온 챔피언십 │

│ │ │ 마라톤 클래식(2승) │

│ │ 이미림 │ ANA 인스피레이션 │

│ │ 김세영 │ KPMG 여자 PGA 챔피언십 │

│ │ │ 펠리컨 챔피언십(2승) │

│ │ 김아림 │ US 여자오픈 │

│ │ 고진영 │ CME 그룹 투어챔피언십 │

├──┼───────┼──────────────────┤

│2021│ 박인비 │ KIA 클래식 │

│ │ 리디아 고 │ 롯데 챔피언십 │

│ │ 김효주 │ HSBC 월드 챔피언십 │

│ │ 고진영 │ VOA 클래식 │

│ │ 이민지 │ 에비앙 챔피언십 │

└──┴───────┴──────────────────┘

※ (A)는 아마추어.





