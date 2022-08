커버트러스(CVET) 수시 보고

그룹 1 오토모티브(GPI)가 24일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 항목 5.02 이사 또는 최고 책임자의 퇴임; 이사 선출 교장 임명.2022년 8월 24일 Group 1 Automotive, Inc.(이하 "회사")는 회사의 사장 겸 CEO(이하 "CEO")이자 회사 이사회 구성원인 Mr. Earl J. Hesterberg가 이사(이하 "이사회")는 2022년 12월 31일부로 사장직에서 즉시 사임하고 CEO직과 이사회 이사직에서 물러납니다. 이사회는 Daryl Kenningham씨를 후임자로 임명했습니다. 2023년 1월 1일부터 CEO 역할을 맡은 Mr. Hesterberg.또한 2022년 8월 24일 이사회는 Kenningham이 사장 겸 최고 운영 책임자(COO) 및 이사회 구성원으로 임명되었으며 즉시 효력이 발생한다고 발표했습니다. 58세의 Kenningham은 이 발표 직전에 회사의 미국 영업 사장으로 재직했으며 2019년부터 회사에서 근무했습니다. 2016년부터 2017년까지 Kenningham은 회사의 서부 지역 부사장으로 재직했습니다. 지역에서 근무했으며 2011년부터 2016년까지 회사의 동부 지역 부사장을 역임했습니다. 회사에 합류하기 전 Mr. Kenningham은 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 딜러 그룹인 Ascent Automotive의 최고 운영 책임자였습니다. 그 전에는 미국 중남부 지역의 독립 Toyota 대리점인 Gulf States Toyota에서 13년 동안 근무했으며 여기에서 그의 역할에는 전국 금융 및 보험 회사 서비스를 제공하는 Gulf States Financial Services의 사장이 포함되었습니다. 자동차 부문 및 다양한 자동차 제조업체에 서비스를 제공하는 자동차 운송 제공업체인 U.S. Auto Logistics의 사장입니다. Kenningham은 University of Michigan에서 학사 학위를, University of Florida의 Hough 경영 대학원에서 MBA를 취득했습니다. Mr. Kenningham과 그가 회사의 사장 겸 최고 운영 책임자