05월 26일 메리츠증권의 김현 애널리스트는 두산밥캣 (27,200 +1.30%) 에 대해 "주력인 Compact(매출 비중 93%)의 매출액은 전년대비 3.7% 감소에 그쳐, 성장동력의 훼손 우려는 기우.COVID-19에 따른 수요 감소에도 분기 EBITDA는 17년 이후 천억원을 지속 상회, 현금창출능력은 업계 최고. Compact No.1 두산밥캣 주가 12M FWD PBR 0.5배, PER 10.5배 Vs. 경쟁업체 Kubota PBR 1.1배, PER 11.7배. 두산그룹의 재무건전성 개선 과정에서의 잡음이 기업가치 할인요인으로 작용 중."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '30,000원'을 제시했다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.